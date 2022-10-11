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Nissan ушел из России, потеряв почти 700 млн долларов

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Москва, Вторник 11 октября 2022 15:54
Nissan ушел из России, потеряв почти 700 млн долларов Фото: Nissan ушел из России (nissan-global.com)
Автор: Александр Белоус

Nissan Motor передаст свой бизнес в России государственной компании за 1 евро, понеся убыток в размере около 687 млн долларов. Автопроизводитель покинул страну через несколько месяцев после того, как был вынужден остановить там производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Японская компания передаст свои акции ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" государственной НАМИ. Сделка даст Nissan право выкупить бизнес в течение шести лет, заявили в минпромторге России.

По данным министерства, продажа НАМИ будет включать в себя производственные и исследовательские мощности Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве.

Сделка делает Nissan последней из крупных компаний, покинувших Россию после вторжения в Украину в феврале. Это также отражает действия основного акционера Nissan, французского автопроизводителя Renault, который в мае продал свой контрольный пакет акций российского автопроизводителя АвтоВАЗ российскому "инвестору" за 1 рубль (0,02 доллара).

Nissan заявил, что ожидает чрезвычайных убытков в размере около 100 млрд иен (687 млн долларов), но сохранил свой прогноз прибыли на финансовый год, заканчивающийся в марте.

Nissan приостановил производство на своем заводе в Санкт-Петербурге в марте из-за сбоев в цепочке поставок. С тех пор компания и ее местное подразделение следили за ситуацией. Но, по словам Nissan, "не было видно" изменений во внешней среде, что побудило его принять решение об уходе.

Ранее российские власти заявляли о намерении конфисковать завод Nissan в Санкт-Петербурге.

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