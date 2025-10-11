Не сдали экзамены на государственный язык: Латвия высылает почти 850 россиян

841 гражданину России, которые постоянно проживают в Латвии, предписано покинуть страну до 13 октября 2025 года. Они не доказали владение латвийским языком и не прошли проверку по безопасности.

В 2022 году Латвия внесла изменения в миграционное законодательство, а в 2024 году еще сильнее ужесточила требования для граждан других стран, в первую очередь для россиян. Отныне россияне должны подавать заявку на получение статуса долгосрочного резидента Евросоюза, подтвердить владение латвийским языком на уровне А2 и пройти проверку биографических данных в интересах безопасности. Россиянам, которые находились в Латвии, было предоставлено время до 30 июня 2025 года.

Новые правила коснулись более 30 тысяч граждан РФ, 2600 из которых добровольно покинули страну. Еще почти 850 проигнорировали требования, провалили экзамены, или не прошли проверку. Теперь они должны покинуть страну.

Мадара Пуке, руководитель отдела по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции Латвии, подтвердила в комментарии изданию, что после 13 октября пребывание этих людей в стране станет незаконным. Их могут принудительно депортировать в Россию.