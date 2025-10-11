UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Не склали іспити на державну мову: Латвія висилає майже 850 росіян

Ілюстративне фото: Латвія змушує росіян складати іспити на державну мову (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Латвія висилає 841 росіянина, які не змогли скласти іспити на володіння державною мовою та не пройшли безпекових перевірок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

841 громадянину Росії, які постійно проживають в Латвії, наказано залишити країну до 13 жовтня 2025 року. Вони не довели володіння латвійською мовою та не пройшли перевірку з безпеки.

У 2022 році Латвія внесла зміни до міграційного законодавства, а у 2024 році ще сильніше посилила вимоги для громадян інших країн, в першу чергу для росіян. Відтепер росіяни повинні подавати заявку на отримання статусу довгострокового резидента Євросоюзу, підтвердити володіння латвійською мовою на рівні А2 та пройти перевірку біографічних даних в інтересах безпеки. Росіянам, які перебували у Латвії, було надано час до 30 червня 2025 року.

Нові правила торкнулись понад 30 тисяч громадян РФ, 2600 з яких добровільно залишили країну. Ще майже 850 проігнорували вимоги, провалили іспити, або не пройшли перевірку. Тепер вони повинні залишити країну.

Мадара Пуке, керівник відділу зв'язків з громадськістю Управління у справах громадянства та міграції Латвії, підтвердила у коментарі виданню, що після 13 жовтня перебування цих людей в країні стане незаконним. Їх можуть примусово депортувати до Росії.

Нагадаємо, що Міністерство внутрішніх справ Латвії ще у січні 2025 року правки до закону про національну безпеку. Нововведення передбачає заборону для громадян РФ та Білорусі займати керівні посади у структурах, які відповідають за критичну інфраструктуру країни.

А з 1 листопада 2025 року Латвія забороняє здійснення автобусних поїздок до Росії та Білорусі. Тим, хто хоче туди потрапити, доведеться шукати інші способи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЛатвія