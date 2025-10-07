Латвия запретила автобусные поездки в Россию и Беларусь: названа причина

С 1 ноября Латвия запрещает осуществлять нерегулярные автобусные пассажирские перевозки в Россию и Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственный вещатель Латвии.

Отмечается, что речь идет об экскурсионных автобусах. Сейчас Госпогранслужбе поручено с указанной даты не пропускать через границу такой транспорт на пунктах пропуска Патерниеки, Гребнева и Терехово.

Стоит заметить, что формально запрет введен только до конца октября 2026 года. Однако в Министерстве транспорта и сообщений рассматривают и запрет регулярных рейсов в РФ и РБ.

Запрет распространяется на всех перевозчиков независимо от страны регистрации юридического лица и транспортного средства.

Данное решение принято в связи с нынешней геополитической ситуацией в регионе.

"Такая ситуация создает дополнительные риски безопасности, в частности угрозы нелегальной иммиграции, разведдеятельности иностранных спецслужб и вербовки граждан. Поэтому необходимо установить ограничения на международные нерегулярные пассажирские перевозки при пересечении границ этих стран", - заявил министр сообщения Атис Швинка.

Пересекать границу Латвии с Россией и Беларусью в дальнейшем можно будет только на регулярных автобусных маршрутах, где пассажиры проходят официальную регистрацию и проверку. Сейчас из Латвии курсируют три регулярных рейса в Беларусь и шесть - в Россию.

Впрочем, министр сообщения Атис Швинка считает, что эти перевозки также нужно приостановить, не продлевая лицензии перевозчикам.

По его словам, после остановки нерегулярных рейсов министерство "оценивает правовые возможности" для аналогичного решения по регулярным маршрутам.