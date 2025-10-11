Не сдали экзамены на государственный язык: Латвия высылает почти 850 россиян
Латвия высылает 841 россиянина, которые не смогли сдать экзамены на владение государственным языком и не прошли проверок безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
841 гражданину России, которые постоянно проживают в Латвии, предписано покинуть страну до 13 октября 2025 года. Они не доказали владение латвийским языком и не прошли проверку по безопасности.
В 2022 году Латвия внесла изменения в миграционное законодательство, а в 2024 году еще сильнее ужесточила требования для граждан других стран, в первую очередь для россиян. Отныне россияне должны подавать заявку на получение статуса долгосрочного резидента Евросоюза, подтвердить владение латвийским языком на уровне А2 и пройти проверку биографических данных в интересах безопасности. Россиянам, которые находились в Латвии, было предоставлено время до 30 июня 2025 года.
Новые правила коснулись более 30 тысяч граждан РФ, 2600 из которых добровольно покинули страну. Еще почти 850 проигнорировали требования, провалили экзамены, или не прошли проверку. Теперь они должны покинуть страну.
Мадара Пуке, руководитель отдела по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции Латвии, подтвердила в комментарии изданию, что после 13 октября пребывание этих людей в стране станет незаконным. Их могут принудительно депортировать в Россию.
Напомним, что Министерство внутренних дел Латвии еще в январе 2025 года правки в закон о национальной безопасности. Нововведение предусматривает запрет для граждан РФ и Беларуси занимать руководящие должности в структурах, которые отвечают за критическую инфраструктуру страны.
А с 1 ноября 2025 года Латвия запрещает осуществление автобусных поездок в Россию и Беларусь. Тем, кто хочет туда попасть, придется искать другие способы.