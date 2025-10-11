Не склали іспити на державну мову: Латвія висилає майже 850 росіян
Латвія висилає 841 росіянина, які не змогли скласти іспити на володіння державною мовою та не пройшли безпекових перевірок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
841 громадянину Росії, які постійно проживають в Латвії, наказано залишити країну до 13 жовтня 2025 року. Вони не довели володіння латвійською мовою та не пройшли перевірку з безпеки.
У 2022 році Латвія внесла зміни до міграційного законодавства, а у 2024 році ще сильніше посилила вимоги для громадян інших країн, в першу чергу для росіян. Відтепер росіяни повинні подавати заявку на отримання статусу довгострокового резидента Євросоюзу, підтвердити володіння латвійською мовою на рівні А2 та пройти перевірку біографічних даних в інтересах безпеки. Росіянам, які перебували у Латвії, було надано час до 30 червня 2025 року.
Нові правила торкнулись понад 30 тисяч громадян РФ, 2600 з яких добровільно залишили країну. Ще майже 850 проігнорували вимоги, провалили іспити, або не пройшли перевірку. Тепер вони повинні залишити країну.
Мадара Пуке, керівник відділу зв'язків з громадськістю Управління у справах громадянства та міграції Латвії, підтвердила у коментарі виданню, що після 13 жовтня перебування цих людей в країні стане незаконним. Їх можуть примусово депортувати до Росії.
Нагадаємо, що Міністерство внутрішніх справ Латвії ще у січні 2025 року правки до закону про національну безпеку. Нововведення передбачає заборону для громадян РФ та Білорусі займати керівні посади у структурах, які відповідають за критичну інфраструктуру країни.
А з 1 листопада 2025 року Латвія забороняє здійснення автобусних поїздок до Росії та Білорусі. Тим, хто хоче туди потрапити, доведеться шукати інші способи.