ua en ru
Сб, 11 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Не склали іспити на державну мову: Латвія висилає майже 850 росіян

Латвія, Субота 11 жовтня 2025 16:28
UA EN RU
Не склали іспити на державну мову: Латвія висилає майже 850 росіян Ілюстративне фото: Латвія змушує росіян складати іспити на державну мову (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Латвія висилає 841 росіянина, які не змогли скласти іспити на володіння державною мовою та не пройшли безпекових перевірок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

841 громадянину Росії, які постійно проживають в Латвії, наказано залишити країну до 13 жовтня 2025 року. Вони не довели володіння латвійською мовою та не пройшли перевірку з безпеки.

У 2022 році Латвія внесла зміни до міграційного законодавства, а у 2024 році ще сильніше посилила вимоги для громадян інших країн, в першу чергу для росіян. Відтепер росіяни повинні подавати заявку на отримання статусу довгострокового резидента Євросоюзу, підтвердити володіння латвійською мовою на рівні А2 та пройти перевірку біографічних даних в інтересах безпеки. Росіянам, які перебували у Латвії, було надано час до 30 червня 2025 року.

Нові правила торкнулись понад 30 тисяч громадян РФ, 2600 з яких добровільно залишили країну. Ще майже 850 проігнорували вимоги, провалили іспити, або не пройшли перевірку. Тепер вони повинні залишити країну.

Мадара Пуке, керівник відділу зв'язків з громадськістю Управління у справах громадянства та міграції Латвії, підтвердила у коментарі виданню, що після 13 жовтня перебування цих людей в країні стане незаконним. Їх можуть примусово депортувати до Росії.

Нагадаємо, що Міністерство внутрішніх справ Латвії ще у січні 2025 року правки до закону про національну безпеку. Нововведення передбачає заборону для громадян РФ та Білорусі займати керівні посади у структурах, які відповідають за критичну інфраструктуру країни.

А з 1 листопада 2025 року Латвія забороняє здійснення автобусних поїздок до Росії та Білорусі. Тим, хто хоче туди потрапити, доведеться шукати інші способи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Латвія
Новини
Як і коли зміняться правила в’їзду до Євросоюзу? Роз'яснення прикордонників
Як і коли зміняться правила в’їзду до Євросоюзу? Роз'яснення прикордонників
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить