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"Сложно, но возможно": Санду заявила о вступлении Молдовы в ЕС в 2028 году

Среда 30 июля 2025 01:15
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"Сложно, но возможно": Санду заявила о вступлении Молдовы в ЕС в 2028 году Фото: Мая Санду (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Молдовы Мая Санду считает, что ее страна может вступить в Европейский Союз уже в 2028 году и начать процесс ратификации в парламентах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью для NewsMaker.

В частности, в ходе беседы Санду попросили объяснить значение символов "UE 2028, которые партия власти PAS использует во время предвыборной кампании. Также ее попросили сказать, означает ли это - стремление вступить в ЕС в 2028 году.

"Это означает завершить переговоры (о вступлении - ред.) и начать процесс ратификации в парламентах всех стран (членов Евросоюза - ред.)", - ответила президент Молдовы.

Также Санду сослалась на слова еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кас. Ранее она прогнозировал, что Албания и Черногория могут вступить в ЕС до 2028 года.

"Это означает, что Молдова завершает всю повестку дня по переговорам до 2028 года и начинается официальный процесс, когда подписываются документы", - сказала президент Молдовы.

При этом Санду признает, что перспектива вступления Молдовы в ЕС в 2028 году еще неопределенная. Однако в случае, если переговоры удастся завершить в 2027 году, то, по ее словам, "это будет сложно, но возможно".

"Если мы закончим в 2027-м, то да, 2028-й - это год для того, чтобы ратифицировать все документы во всех странах", - резюмировал Санду.

Вступление Молдовы в ЕС и выборы

Напомним, что 4 июля Евросоюз открыл первый кластер о переговорах о вступлении Молдовы в ЕС.

Кроме того, на первом совместном саммите блок и Молдова подписали декларацию, которая определяет Россию, как угрозу. Обе стороны судили действия российского режима в Украине.

Также отметим, что 28 сентября в Молдове должны пройти парламентские выборы. Начиная с воскресенья, 20 июля, Центральная избирательная комиссия страны уже начала прием документов для регистрации кандидатов.

Кроме того, сегодня в среду Санду проведет заседание Высшего совета безопасности страны. На нем будут обсуждать иностранное вмешательство в выборы.

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Евросоюз Молдова Вступление в ЕС
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