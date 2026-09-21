НМТ-2027: по каким программам будут сдавать тест и что могут изменить

Задания национального мультипредметного теста в 2027 году будут составлять по действующим программам ВНО по всем предметам. По содержанию они будут аналогичны задачам, которые раньше использовали во время внешнего независимого оценивания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Освіта.юа ".

Каким будет НМТ-2027

Окончательный формат НМТ-2027 еще не был утвержден. УЦОКО продолжает работать над моделью тестирования.

Ожидается, что задания НМТ-2027 по формату будут аналогичны тем, которые использовали во время ВНО. В то же время, конкретные формы и количество тестовых заданий пока не определили.

Также позже должны утвердить время выполнения теста и схемы начисления баллов за отдельные задания.

Изменения в программы в соответствии с действующим законодательством должны утверждаться не позднее чем за полтора года до проведения соответствующих экзаменов. Поэтому для поступающих в 2027 году будут действовать действующие программы ВНО.

Что могут изменить

Окончательные правила проведения НМТ-2027 могут измениться. В УЦОКО обсуждают возможность разрешить поступающим пересдавать тест до начала вступительной кампании.

Также рассматривают вариант проведения двухдневного формата НМТ. Технологически УЦОКО может его обеспечить, однако тогда поступающим придется дважды приезжать во временные экзаменационные центры.

"Ранее решение об однодневной модели оценивания было принято в команде специалистов, говоривших о возможных рисках этой модели. Мы технологически, процессуально - можем ее обеспечить", - объясняла ранее в комментарии РБК-Украина директор УЦОКО Татьяна Вакуленко.

В то же время, такой формат может создать дополнительные трудности для поступающих, находящихся на временно оккупированных территориях, в районах боевых действий или за границей.

По словам Вакуленко, количество предметов и содержание заданий менять не планируют. Окончательную модель НМТ-2027 еще предстоит обработать и утвердить.