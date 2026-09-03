ua en ru
Чт, 03 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Математика стала главным барьером НМТ-2026: ее не сдали почти 40 тысяч участников

17:17 03.09.2026 Чт
2 мин
В то же время математика заняла второе место по количеству участников, сдавших тест на 200 баллов
aimg Василина Копытко
Математика стала главным барьером НМТ-2026: ее не сдали почти 40 тысяч участников УЦОКО обнародовал отчет о результатах НМТ-2026 (фото: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Более 48,5 тысяч участников не преодолели пороговый балл хотя бы по одному предмету на НМТ-2026. Математика не сдали почти 40 тысяч поступающих, что составляет более 12% всех, кто проходил тестирование.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на отчет об НМТ-2026 от УЦОКО.

Почти каждый восьмой не сдал математику

В этом году на НМТ зарегистрировались почти 360 тысяч человек, а приняли участие в тестировании 329 709 участников. Пороговый балл хотя бы по одному предмету не преодолели 48 590 человек - это 14,8% от всех, кто сдавал тест.

Худшие результаты показала именно математика: 39 888 участников не преодолели порог по этому предмету. Это 12,1% всех, кто выполнял тест.

Для сравнения, украинский язык не сдали 6 217 человек, а историю Украины - только 1 283. Это означает, что более 82% всех случаев неудачи пришлись именно на математику.

Математика стала главным барьером НМТ-2026: ее не сдали почти 40 тысяч участниковОтчет о НМТ-2026 от УЦОКО (скриншот)

Сколько участников получили 200 баллов

Несмотря на сложность теста, 4 324 участника смогли получить максимальный результат хотя бы по одному предмету.

Больше двухсотбальников было по английскому языку и математике: 2 194 и 1 152 соответственно. Из истории Украины - 366, украинскому языку - 267, украинской литературе - 175, физики - 52.

Меньше всего максимальных результатов зафиксировали по французскому языку - только 2, а также по испанскому - 5.

Математика стала главным барьером НМТ-2026: ее не сдали почти 40 тысяч участниковОтчет о НМТ-2026 от УЦОКО (скриншот)

Почему именно математика стала решающей

Математика остается обязательным предметом НМТ для всех поступающих, поэтому именно она больше всего влияет на общее количество тех, кто не может поступать в высшие образования.

Формат НМТ-2027 может быть изменен

Недавно президент Владимир Зеленский призвал МОН пересмотреть формат НМТ-2027, чтобы снизить нагрузку на детей во время войны.

Министр образования и науки Андрей Бутенко заявил, что сейчас нарабатывают изменения. Среди вероятных нововведений - большая гибкость тестирования, возможность пересдачи и уменьшения стресса для поступающих.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НМТ УЦОКО
Новости
В Севастополе ВСУ поразили российский десантный катер БК-16, - Генштаб
В Севастополе ВСУ поразили российский десантный катер БК-16, - Генштаб
Аналитика
Почему нужны большие роботы и инженеры: интервью с основателем школы НРК
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Почему нужны большие роботы и инженеры: интервью с основателем школы НРК