ua en ru
Вс, 30 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В составе ВСУ появится новая 446 бригада беспилотных систем

22:14 30.08.2026 Вс
2 мин
Кто может подать заявку на перевод уже сейчас?
aimg Сергей Козачук
В составе ВСУ появится новая 446 бригада беспилотных систем Фото: в ВСУ создана 446 бригада беспилотных систем (dpsu.gov.ua)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В Вооруженных силах Украины началось формирование 446-й отдельной бригады беспилотных систем. Это уже второе подразделение такого уровня, созданное в 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MilitaryLand.

Сил беспилотных систем

Новая 446-я бригада сейчас находится в процессе формирования.

Ее создание происходит параллельно с развертыванием других подразделений Сухопутных войск ВСУ, в том числе 50-й, 55-й, 64-й, 76-й и 167-й механизированных бригад.

Появление очередного соединения является ожидаемым шагом в рамках расширения войск беспилотных систем.

Ранее в структуре уже появилась 445 бригада, а в составе Военно-морских сил создали 447 отдельный батальон беспилотных систем.

Набор личного состава и рекрутинг

В настоящее время новое подразделение производит комплектование:

  • открыт набор на гражданские и военные специальности, в частности, ищут бухгалтеров;
  • оформляются переводы военнослужащих из других частей.

Подать заявку на перевод в 446-ю бригаду можно через приложение Army+.

Кроме этого, программа позволяет упрощенно вернуться в службу военным, ранее самовольно покинувшим части (СЗЧ).

Успешные удары ССС

Напомним, украинские защитники продолжают наносить ощутимые потери оккупационным войскам как на линии фронта, так и в глубоком тылу врага.

В частности, спецподразделение "Птахи Мадяра" уничтожает полтора батальона врага за каждого павшего собрата.

За время полномасштабного вторжения бригада потеряла 79 бойцов, однако только за последнюю ротацию на восточном направлении украинские дроны ликвидировали и вывели из строя более 50 тысяч окупантов.

Кроме того, украинские военные эффективно уничтожают вражескую противовоздушную оборону.

Недавно Силы обороны "прошли" пять систем ПВО на двух российских аэродромах "Ейск" и "Миллерово", а также успешно поразили склады с боеприпасами и технические сооружения россиян.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Силы беспилотных систем Вооруженные силы Украины Война в Украине Атака дронов
Новости
Хмара: уже есть потенциальные 4 перехватчика, которые могут сбивать реактивные "Шахеды"
Хмара: уже есть потенциальные 4 перехватчика, которые могут сбивать реактивные "Шахеды"
Аналитика
Возрождение на пепелище или строительство ТРЦ: что будет с книжным рынком на Почайне
Ирина Костюченко, Олег Хомчук Возрождение на пепелище или строительство ТРЦ: что будет с книжным рынком на Почайне