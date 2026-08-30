В составе ВСУ появится новая 446 бригада беспилотных систем
В Вооруженных силах Украины началось формирование 446-й отдельной бригады беспилотных систем. Это уже второе подразделение такого уровня, созданное в 2026 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MilitaryLand.
Сил беспилотных систем
Новая 446-я бригада сейчас находится в процессе формирования.
Ее создание происходит параллельно с развертыванием других подразделений Сухопутных войск ВСУ, в том числе 50-й, 55-й, 64-й, 76-й и 167-й механизированных бригад.
Появление очередного соединения является ожидаемым шагом в рамках расширения войск беспилотных систем.
Ранее в структуре уже появилась 445 бригада, а в составе Военно-морских сил создали 447 отдельный батальон беспилотных систем.
Набор личного состава и рекрутинг
В настоящее время новое подразделение производит комплектование:
- открыт набор на гражданские и военные специальности, в частности, ищут бухгалтеров;
- оформляются переводы военнослужащих из других частей.
Подать заявку на перевод в 446-ю бригаду можно через приложение Army+.
Кроме этого, программа позволяет упрощенно вернуться в службу военным, ранее самовольно покинувшим части (СЗЧ).
Успешные удары ССС
Напомним, украинские защитники продолжают наносить ощутимые потери оккупационным войскам как на линии фронта, так и в глубоком тылу врага.
В частности, спецподразделение "Птахи Мадяра" уничтожает полтора батальона врага за каждого павшего собрата.
За время полномасштабного вторжения бригада потеряла 79 бойцов, однако только за последнюю ротацию на восточном направлении украинские дроны ликвидировали и вывели из строя более 50 тысяч окупантов.
Кроме того, украинские военные эффективно уничтожают вражескую противовоздушную оборону.
Недавно Силы обороны "прошли" пять систем ПВО на двух российских аэродромах "Ейск" и "Миллерово", а также успешно поразили склады с боеприпасами и технические сооружения россиян.