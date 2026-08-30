В составе ВСУ появится новая 446 бригада беспилотных систем

В Вооруженных силах Украины началось формирование 446-й отдельной бригады беспилотных систем. Это уже второе подразделение такого уровня, созданное в 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MilitaryLand .

Сил беспилотных систем

Новая 446-я бригада сейчас находится в процессе формирования.

Ее создание происходит параллельно с развертыванием других подразделений Сухопутных войск ВСУ, в том числе 50-й, 55-й, 64-й, 76-й и 167-й механизированных бригад.

Появление очередного соединения является ожидаемым шагом в рамках расширения войск беспилотных систем.

Ранее в структуре уже появилась 445 бригада, а в составе Военно-морских сил создали 447 отдельный батальон беспилотных систем.

Набор личного состава и рекрутинг

В настоящее время новое подразделение производит комплектование:

открыт набор на гражданские и военные специальности, в частности, ищут бухгалтеров;

оформляются переводы военнослужащих из других частей.

Подать заявку на перевод в 446-ю бригаду можно через приложение Army+.

Кроме этого, программа позволяет упрощенно вернуться в службу военным, ранее самовольно покинувшим части (СЗЧ).