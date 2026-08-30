Силы обороны "минуснули" пять систем ПВО на двух российских аэродромах (фото)

Силы обороны Украины ночью 30 августа нанесли массированный удар по российским военным аэродромам "Ейск" и "Миллерово". В результате операции уничтожены пять объектов ПВО, склады боеприпасов и технические сооружения окупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал командующего Сил беспилотных систем Роберта Бровди "Мадяра" и сообщение разработчиков БПЛА Fire Point.

Поражение на аэродроме "Ейск"

В Краснодарском крае подразделения 1-го отдельного центра СБС с помощью дронов FP-1 нанесли точные удары по территории военного аэродрома и окрестных населенных пунктах.

В результате атаки уничтожено:

СРГК "Панцирь-С1";

РЛС "Сопка-2" (12Л6);

РЛС "Каста 2Е2" (близ н.п. Шабельское);

Склад авиационного освобождения.

По данным спутниковых снимков NASA и геолокаций, после взрывов на объекте возникли масштабные пожары, по меньшей мере, в трех местах.

Фото: ВСУ уничтожили 5 элементов ПВО и склады БП (t.me/firepointofficial)

Удары по аэродрому "Миллерово"

В Ростовской области под прицел украинских беспилотников попали объекты на аэродроме "Миллерово" и вблизи населенного пункта Долотинко. На этой локации уничтожено:

РЛС "РСП-27" (ДРЛ-27) и РЛС "Небо-СВ";

Склады боеприпасов;

Технически эксплуатационную часть.

Главной целью удара стал модуль ДРЛ-27. Это аэродромный диспетчерский radar, являющийся критически важным элементом управления воздушным движением и работающий в единой системе с посадочным локатором ПРЛ-27.

Все потери вражеской техники и инфраструктуры подтверждены данными доразведки.