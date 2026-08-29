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"Птахи Мадяра" уничтожают полтора батальона врага за каждого павшего собратья

17:45 29.08.2026 Сб
2 мин
Более 50 тысяч окупантов уничтожены на восточном направлении
aimg Сергей Козачук
"Птахи Мадяра" уничтожают полтора батальона врага за каждого павшего собратья Фото: Мадяр назвал количество погибших собратьев (facebook.com/zelenskyy.official)
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Бригада "Птахи Мадяра" за время полномасштабной войны потеряла 79 бойцов. За крайнюю ротацию на Востоке защитники уничтожили и ранили более 50 тысяч оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командира 414 ОМБР Роберта Бровди "Мадяра".

Потери подразделения и врага

За 4,5 года полномасштабного вторжения России в 414-й отдельной бригаде ударных беспилотных авиакомплексов "Птахи Мадяра" погибли 79 воинов - собратьев и посестер.

В то же время за два года ротации подразделения на восточном направлении (с 21 июля 2024 по настоящее время) бойцы обезвредили 50 336 российских оккупантов:

  • 29 023 - безвозвратные потери (200);
  • 21 313 - санитарные потери (300).

"По 637 разорванных или искалеченных противников за каждого одного Птица - это по полтора батальона штурмовиков и пехотинцев орды ценой жизни каждой одной Птицы, или полный штурмовой состав 22 вражеских бригад", - подчеркнул командир.

Чествование памяти павших

Бровди опубликовал позывные всех погибших защитников бригады.

Он подчеркнул, что обновленный учет потерь врага ведется ежедневно, а лица каждого павшего собратья бойцы чествуют каждое утро.

Удары по объектам в РФ

Напомним, украинские военные продолжают систематически уязвлять стратегические объекты на территории России.

В частности, в ночь на 26 августа Силы обороны нанесли удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ – "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижегородской области, где после взрывов вспыхнул масштабный пожар.

Кроме того, 24 августа дроны ВСУ поразили десятки важных объектов врага. Тогда под удар попали истребитель МиГ-29, завод ракетного топлива, четыре РЛС и база беспилотников захватчиков.

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