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У складі ЗСУ з'явиться нова 446-та бригада безпілотних систем

22:14 30.08.2026 Нд
2 хв
Хто може подати заявку на переведення вже зараз?
aimg Сергій Козачук
У складі ЗСУ з'явиться нова 446-та бригада безпілотних систем Фото: в ЗСУ створена 446-та бригада безпілотних систем (dpsu.gov.ua)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У Збройних силах України розпочалося формування 446-ї окремої бригади безпілотних систем. Це вже другий підрозділ такого рівня, створений у 2026 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MilitaryLand.

Розширення Сил безпілотних систем

Нова 446-та бригада зараз перебуває в процесі формування.

Її створення відбувається паралельно з розгортанням інших підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, зокрема 50-ї, 55-ї, 64-ї, 76-ї та 167-ї механізованих бригад.

Поява чергового з'єднання є очікуваним кроком у межах розширення Військ безпілотних систем.

Раніше в структурі вже з'явилася 445-та бригада, а у складі Військово-морських сил створили 447-й окремий батальйон безпілотних систем.

Набір особового складу та рекрутинг

Наразі новий підрозділ проводить комплектування:

  • відкрито набір на цивільні та військові спеціальності, зокрема шукають бухгалтерів;
  • оформлюються переведення військовослужбовців з інших частин.

Подати заявку на переведення до 446-ї бригади можна через застосунок Army+.

Окрім цього, програма дозволяє спрощено повернутися до служби військовим, які раніше самовільно залишили частини (СЗЧ).

Успішні удари СБС

Нагадаємо, українські захисники продовжують завдавати відчутних втрат окупаційним військам як на лінії фронту, так і в глибокому тилу ворога.

Зокрема, спецпідрозділ "Птахи Мадяра" нищить півтора батальйона ворога за кожного полеглого побратима.

За час повномасштабного вторгнення бригада втратила 79 бійців, однак лише за останню ротацію на східному напрямку українські дрони ліквідували та вивели з ладу понад 50 тисяч окупантів.

Окрім цього, українські військові ефективно знищують ворожу протиповітряну оборону.

Нещодавно Сили оборони "мінуснули" п'ять систем ППО на двох російських аеродромах "Єйськ" та "Міллерово", а також успішно уразили склади з боєприпасами та технічні споруди росіян.

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