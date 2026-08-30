У складі ЗСУ з'явиться нова 446-та бригада безпілотних систем

У Збройних силах України розпочалося формування 446-ї окремої бригади безпілотних систем. Це вже другий підрозділ такого рівня, створений у 2026 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MilitaryLand .

Окрім цього, програма дозволяє спрощено повернутися до служби військовим, які раніше самовільно залишили частини (СЗЧ).

Подати заявку на переведення до 446-ї бригади можна через застосунок Army+.

Раніше в структурі вже з'явилася 445-та бригада, а у складі Військово-морських сил створили 447-й окремий батальйон безпілотних систем.

Її створення відбувається паралельно з розгортанням інших підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, зокрема 50-ї, 55-ї, 64-ї, 76-ї та 167-ї механізованих бригад.

Успішні удари СБС

Нагадаємо, українські захисники продовжують завдавати відчутних втрат окупаційним військам як на лінії фронту, так і в глибокому тилу ворога.

Зокрема, спецпідрозділ "Птахи Мадяра" нищить півтора батальйона ворога за кожного полеглого побратима.

За час повномасштабного вторгнення бригада втратила 79 бійців, однак лише за останню ротацію на східному напрямку українські дрони ліквідували та вивели з ладу понад 50 тисяч окупантів.

Окрім цього, українські військові ефективно знищують ворожу протиповітряну оборону.

Нещодавно Сили оборони "мінуснули" п'ять систем ППО на двох російських аеродромах "Єйськ" та "Міллерово", а також успішно уразили склади з боєприпасами та технічні споруди росіян.