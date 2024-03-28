Зеленский представил нового главу Службы внешней разведки и назвал главные задачи
Президент Владимир Зеленский представил нового главу Службы внешней разведки. На эту должность был назначен боевой генерал Олег Иващенко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Facebook.
Как отметил глава государства, в условиях войны главная цель Украины - уничтожать оккупантов, а также укреплять связи с миром, в частности, не только с партнерами в Европе и Северной Америке. По мнению президента, присутствие Украины в мире должно стать глобальным.
Также Зеленский назвал задачи для нового руководителя Службы внешней разведки:
- первое, по словам президента, - это присутствие украинской разведки везде, где представлены интересы государства;
- второе - присутствие в странах, где есть влияние путинской системы;
- третье - расширение присутствия в тех странах, где идет конкуренция ключевых глобальных сил;
- четвертое - сосредоточение внимания на документировании материалов;
- пятое - непубличная деятельность внешней разведки, особенно, по словам президента, что касается агентурной сети.
Смену в руководстве разведки
Напомним, 26 марта стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко. На эту должность был назначен Олег Иващенко.
В открытых источниках нет информации об Иващенко, только известно, что он боевой генерал.
В свою очередь Зеленский назначил бывшего главу внешней разведки Литвиненко на должность секретаря СНБО. Ранее этот пост занимал Алексей Данилов.
Подробнее о том, кто такой Александр Литвиненко - в материале РБК-Украина.
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