Зеленский представил нового главу Службы внешней разведки и назвал главные задачи

Президент Владимир Зеленский представил нового главу Службы внешней разведки. На эту должность был назначен боевой генерал Олег Иващенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Facebook.

Также Зеленский назвал задачи для нового руководителя Службы внешней разведки:

Как отметил глава государства, в условиях войны главная цель Украины - уничтожать оккупантов, а также укреплять связи с миром, в частности, не только с партнерами в Европе и Северной Америке. По мнению президента, присутствие Украины в мире должно стать глобальным.

Смену в руководстве разведки

Напомним, 26 марта стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко. На эту должность был назначен Олег Иващенко.

В открытых источниках нет информации об Иващенко, только известно, что он боевой генерал.

В свою очередь Зеленский назначил бывшего главу внешней разведки Литвиненко на должность секретаря СНБО. Ранее этот пост занимал Алексей Данилов.

Подробнее о том, кто такой Александр Литвиненко - в материале РБК-Украина.

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