Склады под ударом: почему из магазинов исчезают молочка и сигареты и к чему готовиться покупателям

Главное Удары по распределительным центрам Fozzy Group и Novus привели к временному сокращению ассортимента молочной продукции и табачных изделий в сетях "Сильпо" и "Фора" и нанесли ущерб как ритейлерам, так и производителям.

привели к временному сокращению ассортимента молочной продукции и табачных изделий в сетях "Сильпо" и "Фора" и нанесли ущерб как ритейлерам, так и производителям. Пострадали производственные и распределительные мощности Danone, Lactalis (TM Lactel, ТМ President) и Яготинского молокозавода детского питания; табачные компании и импортеры Japan Tobacco International (JTI) и Philip Morris Ukraine приостановили часть поставок.

и Яготинского молокозавода детского питания; табачные компании и импортеры Japan Tobacco International (JTI) и Philip Morris Ukraine приостановили часть поставок. Прямая доставка от производителя в каждый магазин (DSD) признается участниками рынка нереалистичной альтернативой – ни ритейлеры, ни производители не готовы к такой модели.

признается участниками рынка нереалистичной альтернативой – ни ритейлеры, ни производители не готовы к такой модели. Конфликт интересов: по информации Союза молочных предприятий Украины, некоторые сети требуют от производителей подписывать соглашения о 100% компенсации логистических рисков, что заставляет последних искать альтернативные каналы сбыта или наращивать экспорт.

по информации Союза молочных предприятий Украины, некоторые сети требуют от производителей подписывать соглашения о 100% компенсации логистических рисков, что заставляет последних искать альтернативные каналы сбыта или наращивать экспорт. Бизнес ожидает от государства точечных решений : корректировка акциза на уничтоженную продукцию, упрощение перемещения товаров из поврежденных складов, страхование военных рисков и логистические субсидии.

: корректировка акциза на уничтоженную продукцию, упрощение перемещения товаров из поврежденных складов, страхование военных рисков и логистические субсидии. Государственная поддержка и критика: бизнес призывает власти ввести льготные логистические субсидии, упростить администрирование и привлечь международное страхование, поскольку существующие государственные программы ограничены и забюрократизированы.

Серия последних ударов по логистической инфраструктуре обнажила уязвимость продуктового ритейла, прежде всего Fozzy Group и Novus, к потере распределительных центров (РЦ) – узловых складов, через которые проходит основной товаропоток сетей.

Проблема имеет общерыночный масштаб. По оценкам Expandia, с 24 февраля 2022 года в Украине было повреждено 1,05 млн кв. м складских площадей, из которых около 750 000 кв. м . приходится на Киевский регион. Только в начале августа в Киевской области были выведены из строя примерно 100 000 кв. м площадей коммерческой недвижимости.

Для продуктовых сетей проблема проявилась прежде всего в перебоях со снабжением. После 5 августа в магазинах Сильпо, Фора и Thrash наблюдается локальный и временный дефицит отдельных категорий товаров, включая молочную продукцию и табачные изделия.

В итоге пострадали не только сами ритейлеры, но и поставщики, потерявшие каналы сбыта или собственные мощности.

На уровне полок это смотрится как локальный дефицит отдельных продуктов и временное сужение ассортимента, но недостатка производства нет: фабрики продолжают работать. Источник проблемы – разрушенная логистика, прерывающая доставку между производителем и магазином.

Как производители переживают логистический сбой

Этим летом атак РФ подверглись такие производители, как Danone, Lactalis (ТМ Lactel, ТМ President) и Яготинский молокозавод детского питания – у них были разрушены или повреждены распределительные мощности, напомнил исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины (СМПУ) Арсен Дидур в комментарии РБК-Украина.

Одновременно удары по логистическим центрам самих сетей Fozzy Group привели к тому, что ассортимент молочной продукции на полках "Сильпо" и "Фора" заметно обеднел , представляя бренды ограниченного круга производителей.

Параллельно пострадали поставки табачных изделий. В пресс-службе Japan Tobacco International признали: "Уничтожение распределительных центров стало серьезным вызовом для торговых сетей и требует значительной перестройки логистических процессов". Компания рассчитывает, что продукция будет постепенно возвращаться на полки до конца недели 10-16 августа.

Коммерческий директор Philip Morris Ukraine Михаил Муллер объяснил РБК-Украина, что в части магазинов полки уже заполнены, а для других компания рассматривает альтернативные варианты.

"Мы, как производитель и импортер, не поставляем продукцию напрямую в каждый отдельный магазин. Товар в сети поставляется либо усилиями самих сетей, либо через дистрибьюторов", - отметил Муллер.

Как временное решение Philip Morris Ukraine рассматривает поставки продукции через дистрибьюторов в те сети, которые раньше возили товар собственными силами.

Общей проблемой для производителей молочной продукции, детского питания и табачных компаний стало нарушение централизованной логистики. В то же время механизмы потерь отличаются: одни компании получили повреждение собственных мощностей, другие – перебои в поставках в торговые сети.

Прямая доставка может помочь частично

Идея временно перевести часть поставок на прямые доставки в магазины, минуя поврежденные РЦ, выглядит логичной, но ни производителям, ни ритейлерам не хватает инфраструктуры, транспорта и персонала для регулярного обслуживания сотен торговых точек.

Как объясняет коммерческий директор Philip Morris Ukraine, компания как производитель и импортер не поставляет продукцию напрямую в каждый отдельный магазин: товар в сети поступает либо усилиями самих сетей, либо через дистрибьюторов.

В JTI также подчеркивают, что "уничтожение распределительных центров стало серьезным вызовом для торговых сетей и требует значительной перестройки логистических процессов", а полный переход на модель обслуживания отдельных торговых точек для компании нереалистичен.

Переход на DSD дополнительно увеличил бы нагрузку на сами магазины, вынужденные принимать больше автомобилей и работать с большим количеством поставщиков, привлекая дополнительный персонал и складские площади.

По оценке исполнительного директора Союза молочных предприятий Украины Арсена Дидура, около 75% производителей пока не имеют ресурсов для полноценного перехода на такую модель. Большинство предприятий исторически работали через РЦ и не формировали автопарк и штат для доставки небольших партий до тысяч торговых точек.

"Обеспечить 100-процентную развозку по всем примерно 1300 магазинам АТБ или 800–900 магазинам Fozzy Group перерабатывающие предприятия физически не могут", – подчеркнул исполнительный директор СМПУ.

В таких условиях прямые поставки могут лишь частично смягчить перебои на отдельных маршрутах, в определенных регионах или для конкретных категорий товаров, но не способны заменить распределительные центры, восстановление или создание альтернативных которых является ключевым условием стабилизации товаропотоков.

Разрушенные РЦ обострили вопросы распределения рисков

Перестройка логистики требует дополнительных затрат на транспортировку, привлечение дистрибьюторов и использование временных складских мощностей. Участники рынка пока не имеют общего видения, как эти расходы должны распределяться между сетями и поставщиками.

По словам исполнительного директора Союза молочных предприятий Украины Арсена Дидура, отдельные сети требуют от производителей 100% компенсацию логистических рисков.

Если подобная практика распространится, поставщики могут переориентироваться на другие каналы сбыта – в частности, на другую дистрибуцию, внутренний рынок или экспорт, отмечает эксперт.

Для потребителей это может означать временное сокращение ассортимента, замену отдельных брендов и потенциальное удорожание товаров из-за более высокой стоимости доставки. В то же время речь идет прежде всего о перебоях в цепях снабжения, а не о дефиците производства.

РБК-Украина обратилась к известным ритейлерам с просьбой прокомментировать эту информацию, однако они воздержались от комментариев по соображениям безопасности.

Кто пострадал больше всего: переработчики, курятина и табачные

Наиболее уязвимыми остаются категории с коротким сроком годности. Глава Ассоциации ритейлеров Украины (RAU) Андрей Жук отмечает, что именно молочные продукты, мясо, рыба и охлажденные товары первыми попадают под удар при сбоях холодильной логистики. Если одновременно пострадают несколько узлов одной сети и возникнут проблемы у поставщиков, локальное сокращение ассортимента может затянуться.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка подтверждает, что логистические перебои существенно ударили по компаниям пищевой переработки: "Удары по логистике оказали большое влияние, компании понесли большие убытки".

Фото: экспортеры и импортеры столкнулись с ростом расходов на транспортировку (инфографика: РБК-Украина)

Особенно сложная ситуация у поставщиков и экспортеров молочной продукции и охлажденного мяса. Из-за ограничения морского экспорта украинские компании вынуждены использовать сухопутные маршруты через Румынию и другие страны ЕС, а автомобильные перевозки в страны Центральной Азии из-за высокой стоимости логистики экономически невыгодны.

Табачные импортеры в свою очередь столкнулись не только с логистическим, но и с фискальным вызовом: часть продукции была уничтожена еще до введения в обращение, однако акциз на нее уже уплачен.

По оценкам участников рынка, проблема сейчас прежде всего не в дефиците производства, а в разрыве отдельных цепей поставок. Его преодоление зависит от скорости обновления РЦ и гибкости регуляторных процедур.

Государство и бизнес: варианты спасения и критика

Участники рынка сформулировали несколько конкретных запросов к государству. В табачной компании JTI предлагают два шага:

механизм корректировки акциза для продукции, уничтоженной до введения в обращение;

временное разрешение перемещать товар с поврежденных складов даже если частично не работает видеонаблюдение – иначе компании рискуют лицензией в поисках новых помещений в условиях войны.

Арсен Дидур добавляет в список логистическую субсидию для компенсации стоимости перевозок и дифференциацию транспортных путей – более активное использование "Укрзализныци" и сухопутных маршрутов через Румынию и Польшу вместо заблокированного морского экспорта. Также он предлагает привлечь международные страховые компании для страхования военных рисков.

Андрей Жук в этом же контексте отмечает льготное кредитование, страхование военных рисков, упрощение разрешительных процедур и ускоренный ввоз холодильного оборудования – правительство уже начало прорабатывать доступ бизнеса к государственным складским площадям.

Однако экономист Олег Устенко предостерегает от чрезмерных надежд на государственную помощь: по его оценке льготное финансирование крайне ограничено и забюрократизировано, а потому не может рассматриваться как полноценная альтернатива рыночным решениям.

Дополнительный риск – высокая инфляция и возможная девальвация гривны, которые будут повышать внутреннюю стоимость импортируемых товаров и оборудования вне зависимости от льготных режимов.

На фоне этой критики отрасль не рассчитывает на масштабное льготное финансирование и продвигает более узкие, практические решения – диверсификацию маршрутов, логистические субсидии и фискальные послабления – инструменты, которые меньше зависят от бюрократических процедур и скорее дают эффект в условиях, когда основные морские пути ограничены, а безопасность .

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Быстрой замены распределительным центрам пока нет: прямые поставки и альтернативные маршруты могут частично компенсировать перебои.

Рынок нуждается в восстановлении складской инфраструктуры, сбалансированном распределении рисков и точечной государственной поддержке, тогда как для потребителей основным следствием останутся временные изменения ассортимента, а не системный дефицит.

Вопросы – Ответы (FAQ)

– Что произошло с логистикой ритейла?

– В результате вражеских атак уничтожено более 1,05 млн кв. м складов в Украине. Пострадали распределительные центры сетей Fozzy Group, Novus, а также склады производителей и импортеров Danone, Lactalis, JTI и Philip Morris.

– Угрожает ли Украине системный дефицит продуктов?

– Нет. Дефицита производства нет – есть временный разрыв в цепях доставки. Товары производятся, но их сложно быстро доставить в магазины из-за потери узловых складов.

– Какие товары исчезают с полок в первую очередь?

– Зависящие от холодильной логистики товары с коротким сроком годности (молочка, охлажденное мясо/рыба, детское питание), а также табачные изделия.

– Почему производители не могут возить товар напрямую в каждый магазин (DSD)?

– Это нереалистично: около 75% производителей не имеют необходимого автопарка и штата. Кроме того, рампы магазинов физически не способны принять сотни отдельных машин каждый день.

– Какой конфликт возник между сетями и поставщиками?

– Некоторые сети требуют от производителей 100% компенсации логистических рисков. Поэтому поставщики переориентируются на других дистрибьюторов или экспорт.

– Что такое "Логистическая пропасть" в экспорте?

– Из-за блокады портов доставка автотранспортом в Центральную Азию из Украины стоит 15 000 евро за машину, тогда как для конкурентов из РФ/РБ – до 3 000 евро через государственные субсидии. Это делает украинский экспорт нерентабельным.

– Чего бизнес ожидает от государства?

– Компании рассчитывают на точечные решения: корректировку акциза на уничтоженную продукцию, упрощение перемещения товаров из поврежденных складов без риска потери лицензий, введение логистических субсидий и привлечение страхования военных рисков.