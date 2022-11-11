Лондонская биржа не будет вводить запрет на продажу металлов из России

Лондонская биржа металлов (LME) не будет запрещать продажу и хранение российского металла в своей системе.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Биржа, старейший и крупнейший в мире рынок промышленных металлов, в октябре запустила дискуссионный клуб по этому вопросу, активно изучая мнение рынка.

Ранее мы писали, что Лондонская биржа металлов обсуждает запрет на новые поставки российских цветных металлов, в частности алюминия, никеля и меди, чтобы ее склады нельзя было использовать для разгрузки и хранения продукции из РФ.

Также сообщалось, что США и дальше будут нацелены на уязвимые места экономики России в своей санкционной политике. Вашингтон уже начал готовить введение новых санкций против России. В частности, планируется отключить еще больше банков РФ от платежной системы SWIFT.

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