Сколько ВСУ смогут удерживать позиции в Курской области и от чего это зависит: мнение эксперта

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От чего зависит длительность операции в Курской области

Площадь боевых действий в Курской области продолжает расширяться. Украинские военные и дальше устанавливают контроль над новыми населенными пунктами. И некоторые аналитики, как отмечает The Washington Post, уже начали склоняться к мнению, что для того, чтобы вытеснить ВСУ из Курской области, россиянам нужен минимум год.

"Украинские силы роют окопы в Курской области, что может указывать на то, что они собираются там остаться надолго", - пишет Forbes.

Автор статьи отмечает, что каждый день, когда войска России не контратакуют, дает возможность "украинцам окопаться еще глубже" на территории этой области. Таким образом, журналисты издания допускают, что "стабилизация линии фронта" и так называемая "долгосрочная украинская оккупация части Курской области - лежит на столе".

Военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в комментарии РБК-Украина не соглашается с мнением, что на возвращение утраченных территорий Курской области у РФ может уйти год.

"Все зависит от того, какие планы у нашего военного руководства. Будем ли мы удерживать позиции долго, был ли это рейд, будет ли продвижение дальше - ответы на эти вопросы являются тайной. Скажем так, никто кроме нескольких людей, из военно-политического руководства Украины не знал о том, что будет атака в Курской области", - отмечает Гетьман.

По его мнению, ВСУ могут держать там оборону, как и на любом другом участке фронта.

"Но это ли задача нашего военного руководства? Была ли другая цель? Какие будут наши дальнейшие планы мы можем только предполагать. Но то, что мы этого не знаем - это очень хорошо и пусть так в дальнейшем и будет", - акцентирует собеседник.

РФ снимает войска для защиты Курска, но пока не с востока

Текущие события в Курской области уже заставляют оккупантов перебрасывать свои подразделения из Запорожской и Херсонской областей для сдерживания ВСУ, рассказал изданию Politico спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховой. Он не уточнил о каком именно количестве идет речь, но отметил, что оно "относительно небольшое". По данным Минобороны Литвы, РФ также перебрасывает войска в Курскую область из Калининграда.

Впрочем, эксперт Алексей Гетьман отмечает, что при этом россияне пока не сняли свои войска с тех направлений на востоке Украины, где они делают медленное, но продвижение. Но есть нюанс.

"Если они это сделают, то это будет означать, что они там остановятся. И для них это крайне негативный сценарий. Будут ли они снимать войска или не нет? По крайней мере, те войска, которые планировались на усиление на восточном фронте, уже есть информация, что они перемещаются как раз в Курскую область", - говорит Гетьман.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что под контролем Украины находится около 1000 квадратных километров территории Российской Федерации. При этом вчера главком заявил, что этот участок расширился на площадь в 40 кв. км. По его словам, всего ВСУ контролируют 74 населенных пункта РФ.

В Страткоме ВСУ тем временем подсчитали, что 1000 кв км территории РФ - это около 238 таких городов, как Суджа. Российское оппозиционное издание "Агентство" пишет, что эта территория сопоставима с тем, что Россия захватила с начала года.

"Это почти в два раза больше, чем россиянам удалось захватить за весенне-летнюю операцию, которая сейчас проходит на востоке. Они за этот период смогли меньше территорий захватить, чем то, что мы имеем в Курской области. Поэтому это крайне успешная операция", - подытожил Гетман.