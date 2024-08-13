Украина повышает ставки. Что происходит под Курском и где наступает Россия

За неделю боевых действий в России ВСУ заняли более тысячи квадратных километров Курской области. Куда продвинулись Силы обороны и каков может быть их план - в материале военно-политического обозревателя РБК-Украина Ульяны Безпалько.

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Украинские военные неделю назад начали наступательную операцию на территории РФ. Это не первый заход наших подразделений на российское приграничье. Однако, в отличие от предыдущих рейдов, эта операция, похоже, имеет другое развитие, масштаб и цели. Это видно и на примере разворачивающегося хаоса в коммуникации российских чиновников и "Z-блоггеров". И подтверждается семидневным публичным молчанием, которое соблюдали украинские представители власти и военные.

В мае этого года Москва решила наступать на севере Харьковской области. Таким образом она хотела прежде всего создать так называемую "буферную зону", чтобы обезопасить от украинских контратак приграничные районы России. Этот замысел, очевидно, обернулся Кремлем бумерангом. Пока враг был занят Харьковщиной и Донбассом, украинское командование прощупало слабые места непосредственно на российской границе.

И если через три месяца противник смог продвинуться до 10 километров в глубину Харьковщины со стороны Белгородской области. Такое же расстояние украинские военные одолели только за первые сутки наступления в сторону Курска.

Что произошло в Курской области: хронология

В ночь с 5 на 6 августа группировке украинских военных удалось продвинуться на территорию России на отрезке между Олешней и Николаево-Дарьино в Курской области. Уже в первые сутки места вклинения наших подразделений начали разрастаться как в ширину, так и в глубину. Одна группировка украинских войск двинулась на северо-запад – в направлении пгт. Коренево – Рыльск, попутно захватывая окрестные населенные пункты.

Вторая – двигалась на северо-восток – к городу Суджи. Там она разделилось на еще две условные группировки. Одна из них пошла на охват Суджи с севера, чтобы отрезать его от трассы Р200 на Курск. А вторая – продолжила наступление на север – в сторону Кромских быков и Льгова. Движение наших войск проходило рядом с берегами местных рек, что обеспечивало дополнительное прикрытие от фланговых ударов.

На вторые сутки боевые действия охватили около 350 квадратных километров Курской области в двух районах – Суджанском и Кореневском. На третьи сутки ВСУ начали движение еще в одном направлении – к югу от Суджи – это условный плацдарм от реки Олешня до реки Псел. Площадь населенных пунктов, где были замечены украинские военные после трех дней, разрослась до 430 квадратных километров, на четвертый – она составляла почти 600, на пятый – 700.

Google карты Суджанского и Кореновского районов

По состоянию на понедельник, 12 августа, по словам главкома Александра Сырского, ВСУ контролировали уже около 1000 квадратных километров в Курской области. Для сравнения масштабов: такова же площадь одного Суджанского района. Аналитики DeepState подсчитали, что украинские войска заняли ориентировочно 44 населенных пункта, статус еще 10 неизвестен. Глубина прорыва достигла около 35 км.

В нескольких сотнях метров от пропускного пункта "Суджа", который был захвачен еще в первые 48 часов, под контроль Украины перешла одноименная газоизмерительная станция "Газпрома". Она является частью российского газопровода, по которому идет транзит газа через территорию Украины в Европу. На ГИС "Суджа" приходится около половины экспорта из РФ в ЕС.

В России признают свои потери только частично. Вчера на совещании у Путина и.о. губернатора Курской области сказал, что ВСУ захватили 28 населенных пунктов и 480 квадратных километров территории.

Пока представители украинской власти все предыдущие дни сохраняли тишину по поводу любых движений Сил обороны, российские чиновники и так называемые "военкоры" самостоятельно разносили немало фейков. Одни сообщали, что никаких боев нет, другие, напротив, говорили о боях там, где их еще не было. Саму же операцию некоторые из них стали называть "курская дуга".

В общей сложности можно сказать, что на одном из направлений Силы обороны по состоянию на теперь достигли рубежа Снагость и установили контроль над частью рокадной дороги Суджа - Рыльск. На втором направлении – на Льгов – украинские подразделения подошли к Каучуку - Анастасьевке. На третьем участке вдоль дороги Р200 Силам обороны, похоже, уже удалось установить полный контроль над городом Суджа, а также дойти до рубежа Русское Поречное - Мартыновка. На четвертом направлении – вблизи реки Псел – дойти до Плехового и Борков.

Более того, за последние два дня зона боев перекинулась еще на несколько соседних районов. Местные чиновники и российские блоггеры писали о фиксации украинских войск в Беловском районе Курской области неподалеку от Гирьи и Белицы. Там уже вчера призывали жителей к эвакуации. Параллельно российские власти объявили эвакуацию еще в районе, расположенном уже в Белгородской области – в Краснояружском. Там ВСУ были замечены возле пункта пропуска "Колотыловка".

Карта Беловского района

В последние дни продвижение украинских военных начало несколько замедляться, однако не столько потому, что туда поступило российское подкрепление, а скорее из-за увеличения количества населенных пунктов на маршрутах и дальности отрыва от тыла.

Как Россия упустила наступление и какие цели Украины

Курская область входит в зону ответственности российской ГВ "Север". В мае численность этой группировки оценивалась в 50 тысяч, однако большая ее часть участвует в боях на Харьковщине со стороны Белгородской области. Задача по прикрытию границы в соседних – Брянской и Курской областях – как оказалось, фактически возложили на легкую пехоту – что-то вроде местной терробороны и пограничников. Опорные пункты были немногочисленны и разбросаны между собой на больших дистанциях. Перебрасывать регулярные силы в Курскую область Москва взялась только после трех суток наступления ВСУ.

Украинские генералы, очевидно, все эти проблемы знали и успешно воспользовались ими, чтобы достичь оперативной внезапности, как это было на Харьковщине в 2022 году. Еще в мае в украинском информпространстве заговорили о том, что враг якобы планирует наступать с Суджи на Сумы, так наше командование имело публично аргументированный повод стягивать войска к этому направлению.

Характер этой операции, ее глубина, участие в ней регулярных войск и инженерных подразделений уже указывает на то, что речь идет не о краткосрочном рейде. Учитывая маршрут ВСУ, ближайшие задачи украинских подразделений в Курской области – взятие под контроль дорог Р200 и Е-38, что может существенно нарушить логистику российской ГВ "Север". Хотя все это, так или иначе, является составной частью более масштабного замысла и целей.

Первая из них может заключаться в попытке ослабить давление россиян на севере Харьковщины – в районе Липцев и Волчанска. Москва уже взялась закрывать пробелы в Курской области за счет резервов и дополнительных сил с ГВ "Север" - в том числе подразделениями с Харьковского направления. Если кризис там будет усугубляться, то Силы обороны могут использовать эту ситуацию, чтобы оттеснить окупантов от Волчанска обратно в Россию.

Кроме того, противник уже перебрасывает туда часть войск и с других направлений – с Купянского, Херсонского и Запорожского. Отдельные российские "военкоры" уже выдвигают теории, что курская операция – это лишь отвлечение внимания ради удара на совсем другом операционном направлении.

Пока нет данных о том, начал ли Кремль перетягивать под Курск резервы и подразделения из Донецкой области. Там находятся ключевые направления российской наступательной операции и самые многочисленные группировки оккупационных войск.

Это – в частности, Покровское направление, где противник пытается широким фронтом выйти к дороге T0504 Покровск - Константиновка. Она играет большую роль в обеспечении наших подразделений, обороняющихся в Донецкой области.

Это Торецкий район, где с середины июня оккупанты захватили пять населенных пунктов, почти оккупировали весь Нью-Йорк и вышли на окраины Торецка. В случае падения этого города под риском оказывается уже упомянутая дорога T0504 и Константиновка. А дальше – и Часов Яр, где враг смог захватить восточную часть города, но не сумел за несколько месяцев продвинуться на западный берег канала Северский Донец – Донбасс.

Карта DeepState

Это и район Курахового, где противник продолжает попытки сформировать северный фланг для охвата Угледара и уже смог перерезать одну из главных дорог его снабжения у села Константиновка.

Кризис россиян под Курском пока не отразился на динамике боев в Донецкой области. Однако если он продолжит углубляться, вполне вероятно, что перед оккупантами будет стоять выбор: продвижение на Донбассе или удержание Курщины. Возможно, ставка нашего командования делалась именно на это.

Третья версия – Украина хочет усадить Путина за переговоры с более сильной позиции, где будет обсуждаться уже не вопрос сугубо компромиссов, а предмет обмена территорий. Часть пропутинских экспертов опасается, что зона боевых действий может разрастись на территорию соседних Брянской и Белгородской областей. По такой логике событий, ставки Украины на переговорах действительно могут стать высокими, как и потенциальные риски – ввиду масштаба сил, которые нужно будет задействовать для такой операции.