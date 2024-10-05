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Рост реальных зарплат украинцев замедлился: в чем причина

Украина, Суббота 05 октября 2024 13:04
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Рост реальных зарплат украинцев замедлился: в чем причина Фото: Зарплаты в Украине растут из-за нехватки рабочей силы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Нехватка рабочей силы обуславливает высокие темпы роста номинальных зарплат в Украине. В то же время из-за более высокой инфляции рост реальных зарплат замедлился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обозор НБУ (октябрь 2024 года).

Зарплата и доходы

При отсутствии официальных данных Госстата НБУ оценивал доходы по таким показателям как средняя пенсия, средняя зарплата для начисления пенсии от Пенсионного фонда Украины, единый социальный взнос (ЕСВ) общий, ЕСВ частного сектора, налог на доходы частных лиц (НДФЛ).

Рост реальных зарплат украинцев замедлился: в чем причина

Как отметили в НБУ, согласно опросу Института экономических исследований, оценки сложности поиска работников стабилизировались на высоком уровне.

Рост реальных зарплат украинцев замедлился: в чем причина

Согласно опросу Advanter, в среднем штаты компаний в августе были укомплектованы на 71%, причем ситуация не улучшалась (74% в мае 2024 года).

Рост реальных зарплат украинцев замедлился: в чем причина

Рынок труда

По данным НБУ, количество новых вакансий, как и ранее, растет по сравнению с прошлым годом, в том числе в крупных городах благодаря оживлению экономической активности.

Рост реальных зарплат украинцев замедлился: в чем причина

"В то же время, падение количества новых резюме прекратилось, что может свидетельствовать об активизации поиска работы украинцами", - говорится в обзоре.

Напомним, по данным Минэкономики, украинские предприятия повышают уровень оплаты труда с целью удержания и привлечения нового высококвалифицированного персонала в условиях нехватки трудовых ресурсов в стране.

По данным Госстата, потребительские цены в Украине в августе 2024 г. выросли на 7,5%.

Средняя зарплата штатных работников в Украине выросла во втором квартале 2024 года на 22,1% до 20964 гривен.

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