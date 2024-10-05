Рост реальных зарплат украинцев замедлился: в чем причина

Нехватка рабочей силы обуславливает высокие темпы роста номинальных зарплат в Украине. В то же время из-за более высокой инфляции рост реальных зарплат замедлился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обозор НБУ (октябрь 2024 года).

Зарплата и доходы

При отсутствии официальных данных Госстата НБУ оценивал доходы по таким показателям как средняя пенсия, средняя зарплата для начисления пенсии от Пенсионного фонда Украины, единый социальный взнос (ЕСВ) общий, ЕСВ частного сектора, налог на доходы частных лиц (НДФЛ).

Как отметили в НБУ, согласно опросу Института экономических исследований, оценки сложности поиска работников стабилизировались на высоком уровне.

Согласно опросу Advanter, в среднем штаты компаний в августе были укомплектованы на 71%, причем ситуация не улучшалась (74% в мае 2024 года).

Рынок труда

По данным НБУ, количество новых вакансий, как и ранее, растет по сравнению с прошлым годом, в том числе в крупных городах благодаря оживлению экономической активности.

"В то же время, падение количества новых резюме прекратилось, что может свидетельствовать об активизации поиска работы украинцами", - говорится в обзоре.