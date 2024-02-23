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Индексацию пенсий ускорили для некоторых категорий украинцев: кого это касается

Украина, Пятница 23 февраля 2024 14:08
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Индексацию пенсий ускорили для некоторых категорий украинцев: кого это касается Фото: Индексацию пенсий для госслужащих и ученых проведут с 1 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров перенес индексацию пенсий ученых, государственных служащих, работников органов местного самоуправления с 1 июля на 1 марта 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

По данным пресс-службы, 1 марта будут проиндексированы на 8% пенсии для 20,8 тысяч человек соответствующих категорий.

В прошлом году индексация для них была проведена с 1 июля. В этом году планировалось, что повышение пенсий также пройдет в июле.

Индексация пенсий

В Минсоцполитики также сообщили, что с 1 марта на 8% будут индексированы пенсии для:

  • 9,5 млн "гражданских" пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях
  • 596 тысяч пенсионеров силовых ведомств
  • 97,8 тысяч человек, получающих пенсию по инвалидности, наступившую вследствие увечья или заболевания, в результате Чернобыльской катастрофы

Кроме того, с 1 марта будут проиндексированы ежемесячные страховые выплаты для 161,4 тысяч пострадавших и лиц, имеющих право на ежемесячные страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

С 1 апреля пройдет автоматический перерасчет пенсий для 654 тысяч работающих пенсионеров (с учетом их обновленного страхового стажа).

По данным пресс-службы, размер повышения пенсии по результатам индексации будет ограничен уровнем 1500 гривен для всех получателей пенсий и страховых выплат вне зависимости от категории. Минимальный размер установлен на уровне 100 грн.

Напомним, индексация на 7,9% касается пенсий, назначенных к 2021 году. Уровень повышения пенсий, назначенных в 2021-2023 годах, составит 100 гривен.

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