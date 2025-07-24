Сколько похищенных Россией детей вернула Украина: в ОП назвали цифры

Заривна отметила, что депортация украинский детей россиянами - это вызов для системы международного гуманитарного права.

При этом глобальное движение Bring Kids Back UA помогло вывести похищение украинских детей на международную повестку дня.

"Нам удалось вернуть домой 1458 детей, но еще более 1,6 миллионов украинских детей остаются под контролем врага. У нас есть сила это изменить, и дипломатия играет в этом ключевую роль", - уточнила она.