Скільки викрадених Росією дітей повернула Україна: в ОП назвали цифри

Зарівна зазначила, що депортація українських дітей росіянами - це виклик для системи міжнародного гуманітарного права.

При цьому глобальний рух Bring Kids Back UA допоміг вивести викрадення українських дітей на міжнародний порядок денний.

"Нам вдалося повернути додому 1458 дітей, але ще понад 1,6 мільйона українських дітей залишаються під контролем ворога. У нас є сила це змінити, і дипломатія відіграє в цьому ключову роль", - уточнила вона.