Как удалось "взвесить" галактику?

Предыдущие научные работы опирались на разные подходы: одни исследовали отдаленные звезды во внешнем "гало" галактики, другие анализировали звездные потоки или скопления.

В то же время, новейшие модели вращения галактического диска часто указывали на значительно меньшие показатели массы, чем наблюдение за удаленными объектами.

Главной проблемой было то, что раньше ученые редко тестировали несколько методов одновременно и не всегда учитывали гравитационные скачки.

Чтобы решить эту проблему, команда DESI провела детальное исследование более 10 000 отдаленных звезд, расположенных на расстоянии от 30 000 до 310 000 световых лет от центра галактики.

Объединив эти данные с информацией о движении звезд от телескопа Gaia, исследователи применили четыре разных подхода к моделированию.

Перед этим каждый метод был испытан на искусственных симуляциях шести галактик - это позволило устранить систематические погрешности.

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Результаты и дальнейшие планы

В целом анализ показал, что общая масса Млечного Пути, включая обычную и темную материю, составляет 1,19 триллиона масс Солнца с погрешностью всего около 11 процентов.

Для внутренней части галактики (в пределах 260 000 световых лет от центра) погрешность снижается до 8 процентов.

Полученные результаты подтверждают существование массивного внешнего ореола, однако симуляции показали, что будущие модели должны учитывать менее сферическую и более гравитационно нестабильную форму нашей галактики.

Ожидается, что в ближайшее время данные DESI будут открыты для широкой общественности, что даст толчок новым независимым исследованиям.