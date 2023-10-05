"Вагнеровцы" и их техника все еще находятся на территории лагеря в Беларуси, - "Гаюн"

Наемники частной военной компании "Вагнера" и их техника продолжают дислоцироваться в Могилевской области Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн" в Telegram .

По информации мониторингового канала, на территории лагеря в деревне Цель сейчас находится около 1400 единиц техники "вагнеровцев", среди которой:

примерно 800 легковых авто (пикапы УАЗ, "буханки", ГАЗели, Лады и др.);

примерно 100 грузовиков (КамАЗы и Уралы);

примерно 8 бронеавтомобилей "Щука" ("Чекан");

примерно 11 фур;

примерно 20 тягачей;

примерно 10 автобусов ПАЗ;

более 80 ед. строительной техники (КамАЗы, экскаваторы, бульдозеры, автокраны и др.).

В "Гаюне" уточняют, что еще какое-то количество техники наемников находится в хранилищах бывшего парка боевых машин военного городка в деревне Цель.

Также, по данным канала, на территории лагеря по состоянию на конец сентября оставалось 99 палаток - 35% от изначального количества. "Вагнеровцев", вероятно, переселили в бывшие казармы на территории лагеря.

"На данный момент, можно констатировать, что наемники ЧВК "Вагнер" продолжают оставаться в лагере в деревне Цель", - уточняет "Гаюн".

Что предшествовало

Напомним, в июне бойцы ЧВК "Вагнера" провалили попытку государственного переворота в России, несмотря на то, что им удалось взять под свой контроль Ростов и Воронеж. После этого наемникам разрешили "переехать" в Беларусь.

В августе в России упал самолет, на борту которого, вероятно, находился основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Он, как заявляют россияне, погиб на месте.

После этого был зафиксирован выезд "вагнеровцев" из Беларуси. По данным Центра нацсопротивления, по состоянию на средину сентября в стране находилось менее тысячи наемников.