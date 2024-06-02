Сколько украинцев уже обновили военные данные: ответ Минобороны

Обновление учетных данных

Напомним, с 18 мая вступил в силу закон о мобилизации. По обновленному законодательству, все военнообязанные украинцев в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои учетные данные. Дедлайн - до 16 июля 2024 года. Тем, кто не сделает это вовремя, грозят штрафы.

Обновить данные можно через мобильное приложение "Резерв+" или лично в ТЦК либо центрах предоставления админуслуг.

Недавно украинцам напомнили, что обновить данные должны не только мужчины, но и военнообязанные женщины.

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