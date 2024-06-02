Скільки українців вже оновили військові дані: відповідь Міноборони

Оновлення облікованих даних

Нагадаємо, з 18 травня набрав чинності закон про мобілізацію. За оновленим законодавством, всі військовозобов'язані українців віком від 18 до 60 років повинні оновити свої облікові дані. Дедлайн - до 16 липня 2024 року. Тим, хто не зробить цього вчасно, загрожують штрафи.

Оновити дані можна через мобільний застосунок "Резерв+" або особисто у ТЦК чи центрах надання адмінпослуг.

Нещодавно українцям нагадали, що оновити дані повинні не лише чоловіки, але й військовозобов'язані жінки.

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