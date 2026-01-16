Сколько украинцев поддерживает референдум о мирном соглашении: что показал опрос

Референдум о мирном плане

Вопрос о проведении референдума по мирному соглашению в Украине начал активно обсуждаться в декабре 2025 года после разработки 20-пунктного мирного плана для завершения войны.

Тогда президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что мирный план США необходимо закрепить на референдуме. Ряд спорных вопросов до сих пор не согласован, они критические, поэтому ответ должен дать народ Украины.

При этом для проведения всеукраинского референдума необходимо как минимум прекращение огня на 60 дней. Но Россия не соглашается на такое.

Уже 3 января спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сказал, что на референдуме, который планируется объединить с президентскими выборами, будет только один вопрос - поддерживает ли человек мирное соглашение с российским режимом на определенных условиях.

Любые вопросы, которые касаются украинской Конституции, на референдум выдвигаться не могут.

На вопрос, возможен ли референдум о мирном плане также ответил глава Международного комитета Верховной Рады Александр Мережко в интервью РБК-Украина.