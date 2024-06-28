Сколько украинцев обновили данные в ТЦК: в Минобороны дали ответ

Он отметил, что украинцы предпочитают электронные возможности.

"По состоянию на сегодняшнее утро 2 млн 430 тыс. украинцев обновили свои данные военнообязанных, призывников и резервистов. Среди них 1 млн 852 тыс. - в приложении Резерв+. То есть, украинцы предпочитают электронные возможности в приложении, которое запустили именно под законопроект, который 18 мая вступил в силу", - сказал Дмитрий Лазуткин.

Также он добавил, что процесс мобилизации стал интенсивным. Это в свою очередь позволит заменить на фронте тех военных, которые истощены и нуждаются в ротации.

"Можем говорить однозначно, что сейчас возросло количество мобилизуемых людей, процесс приобрел иную интенсивность. Мы не можем раскрывать цифры, но динамика положительная, и это не может не радовать", - рассказал спикер.



В то же время в Минобороны понимают, что украинцам, которые сейчас мобилизуются, нужно время на ВЛК, обучение и мобилизационное распоряжение.



"Мы понимаем, что для того, чтобы эти люди, которые сейчас мобилизуются, оказались в армии, нужно некоторое время, нужно пройти ВЛК, обучение, мобилизационное распоряжение, но так или иначе процесс идет, и мы можем рассчитывать, что эти люди помогут защищать Родину это очень важно. Потому что мы знаем, что на передовой непростая ситуация, многие военнослужащие истощены и нуждаются в ротации", - резюмировал спикер.