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Скільки українців оновили дані в ТЦК: у Міноборони дали відповідь

Фото: черга у ТЦК (facebook.com/yuliabartle)
Автор: Едуард Ткач

Станом на ранок, 27 червня, свої дані військовозобов'язаних, призовників і резервістів оновили 2 млн 430 тисяч українців. Серед них 1 млн 852 тисячі скористалися застосунком "Резерв+".

Про це повідомив речник Міноборони України Дмитро Лазуткін, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Він зазначив, що українці віддають перевагу електронним можливостям.

"Станом на сьогоднішній ранок 2 млн 430 тис. українців оновили свої дані військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Серед них 1 млн 852 тис. – у застосунку Резерв+. Тобто, українці віддають перевагу можливостям електронним у застосунку, який запустили саме під законопроєкт, що 18 травня набув чинності", - сказав Дмитро Лазуткін.

Також він додав, що процес мобілізації став інтенсивним. Це в свою чергу дозволить замінити на фронті тих військових, які виснажені і потребують ротації.

"Можемо говорити однозначно, що зараз зросла кількість людей, які мобілізуються, процес набув інакшої інтенсивності. Ми не можемо розкривати цифри, але динаміка позитивна, і це не може не тішити", - розповів речник.

Водночас в Міноборони розуміють, що українцям, які зараз мобілізуються, потрібен час на ВЛК, навчання та мобілізаційне розпорядження.

"Ми розуміємо, що для того, щоб ці люди, які зараз мобілізуються, опинились у війську, потрібен деякий час, потрібно пройти ВЛК, навчання, мобілізаційне розпорядження, але так чи інакше процес іде, і ми можемо розраховувати, що ці люди допоможуть боронити Батьківщину, це дуже важливо. Тому що ми знаємо, що на передовій непроста ситуація, багато військовослужбовців виснажені і потребують ротації", - резюмував речник.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України не підтримує законопроект щодо продовження терміну для оновлення данних військовозобов'язаних до 150 днів. У відомстві вважають, що 60 днів вистачить для цієї процедури.

Раніше РБК-Україна повідомляло, які штрафи й обмеження чекають тих, хто не оновить дані у ТЦК.

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