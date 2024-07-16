Сколько украинцев за границей обновили свои данные: ответ Минобороны

Начиная с 18 мая за границей свои военно-учетные данные обновили около 65 тысяч украинцев.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире общенационального телемарафона.

"У нас действительно показатели такие: 65 тысяч украинцев за границей обновили свои данные в течение 60 дней. Среди лидеров - Польша, Германия, Чехия и Канада. А вообще по всему миру очень активно люди это делали именно с помощью приложения "Резерв+", - рассказал Лазуткин.

По его словам, также за рубежом немало украинцев, которые действительно хотят присоединиться к Силам обороны сейчас.

Обновление военно-учетных данных в Украине

Напомним, в Украине в начале мая снова было продлено действие военного положения. Он будет действовать еще по меньшей мере до 11 августа 2024 , однако после этой даты его снова могут продлить.

В то же время, в Украине с мая значительно вырос уровень мобилизации по сравнению с предыдущими двумя месяцами после принятия закона о мобилизации.

В то же время, стоит напомнить, что в среду, 16 июля - последний день, когда можно обновить данные военнообязанным. Это можно сделать в ТЦК, ЦНАП или через приложение "Резерв+". Отметим, что по данным на 7 июля сообщалось, что данные в "Резерв+" обновили уже более 2,3 млн. украинцев.

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