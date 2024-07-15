Мобилизация в Украине набирает обороты, - Reuters

Уровень мобилизации мае и июне вырос более чем вдвое по сравнению с предыдущими двумя месяцами, заявили в Минобороны Украины, не предоставив при этом точных цифр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Спикер Минобороны Богдан Сеник назвал это "позитивной тенденцией". Средний возраст мобилизованного солдата остался неизменным и составил около 40 лет.

Хотя цифры мобилизации остаются тайной военного времени, некоторые политические и военные деятели заявили, что изменения, включая кампанию по увеличению числа добровольцев, позволили возобновить мобилизацию за последние два месяца.

Как отмечает агентство, Вооруженные силы Украины, усиленные долгожданной западной помощью, на протяжении нескольких месяцев пытались удержать оборону против российских войск, продвигающихся на восток.

"Многие измотанные военнослужащие отчаянно нуждаются в замене после более чем двух лет практически непрерывной службы, при этом неясно, когда они будут демобилизованы из вооруженных сил численностью около 1 миллиона человек", - пишет Reuters.

Мобилизация 200 тысяч человек

Отвечая на вопрос о цифре в 200 тысяч дополнительных военнослужащих, озвученной немецкой газетой, Роман Костенко, секретарь парламентского комитета по национальной обороне, подсчитал, что армия могла бы привлечь такое количество военнослужащих к концу года, если бы процесс продолжался нынешними темпами.

По его словам, это может позволить Украине рассмотреть законопроект о демобилизации части войск, хотя министр внутренних дел предупредил, что принятие такого решения без замены пропорциональной части военнослужащих может ослабить фронт.

Матье Булег, аналитик по вопросам обороны из вашингтонского Центра анализа европейской политики, сказал, что оценка в 200 тысяч человек обнадеживает, но более важной задачей будет их обучение и правильное распределение на фронте.

Россия, тем временем, набирает около 30 тысяч солдат в месяц для своих военных действий, неся "очень высокие" потери, заявил высокопоставленный представитель НАТО. Он добавил, что у Москвы не хватает боеприпасов и войск, чтобы начать крупное наступление.

Как отмечает Reuters, президент Владимир Зеленский в апреле снизил призывной возраст с 27 до 25 лет и подписал вступивший в силу в мае указ о пересмотре процесса мобилизации, обязывающий мужчин моложе 60 лет обновлять свои персональные данные в призывных пунктах или онлайн.

После реформы мобилизационной политики некоторые призывные пункты с трудом справляются с наплывом мужчин, пришедших зарегистрироваться или обновить свои данные до крайнего срока 16 июля.

"Людей приходит больше, чем мы можем принять, - сказал заместитель начальника призывного пункта. - Иногда обработка затягивается до часа ночи".