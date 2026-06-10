Сколько украинцев доверяют Зеленскому: данные опроса КМИС

Согласно данным социологов, 61% украинцев доверяют Владимиру Зеленскому, тогда как 34% выражают ему недоверие. Баланс доверия-недоверия составляет плюс 27%.

По сравнению с апрелем 2026 года эти показатели остались почти без изменений. Среди тех, кто поддерживает главу государства, 33% доверяют ему "полностью", а 28% - "скорее доверяют".

В то же время среди противников 20% респондентов выбрали вариант "совсем не доверяю", а еще 13% - "скорее не доверяю".

Фото: рейтинг доверия к Зеленскому (kiis.com.ua)

Отношение к политикам

Среди других политических и общественных деятелей самые высокие показатели доверия имеют мэр Харькова Игорь Терехов (52% доверия против 19% недоверия) и министр обороны Михаил Федоров (50% доверия и 21% недоверия).

Фото: рейтинг доверия к политикам (kiis.com.ua)

Самый низкий уровень доверия общества социологи зафиксировали у руководителя парламентской группы "Платформа за життя та мир" Юрия Бойко (всего 6%) и руководительницы партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко (11%).

Доверие к деятелям из сферы обороны

Представители сферы обороны имеют высокую поддержку и положительный баланс доверия-недоверия. В частности, экс-главе ВСУ, послу в Великобритании Валерию Залужному доверяют 73% украинцев (не доверяют - 21%).

Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди имеет 70% доверия (не доверяют только 7%). Аналогичные 70% доверия сохраняет и экс-глава ГУР, действующий руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, деятельность которого не поддерживают 22% опрошенных.

Фото: рейтинг доверия к деятелям из сферы обороны (kiis.com.ua)

Всеукраинский опрос общественного мнения КМИС проводился с 7 мая по 3 июня 2026 года. Методом телефонных интервью специалисты опросили 1015 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 4,1%.