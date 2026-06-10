Сколько украинцев доверяют Зеленскому: данные опроса КМИС

По состоянию на май 2026 года большинство украинцев продолжали доверять президенту Владимиру Зеленскому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Согласно данным социологов, 61% украинцев доверяют Владимиру Зеленскому, тогда как 34% выражают ему недоверие. Баланс доверия-недоверия составляет плюс 27%.
По сравнению с апрелем 2026 года эти показатели остались почти без изменений. Среди тех, кто поддерживает главу государства, 33% доверяют ему "полностью", а 28% - "скорее доверяют".
В то же время среди противников 20% респондентов выбрали вариант "совсем не доверяю", а еще 13% - "скорее не доверяю".
Среди других политических и общественных деятелей самые высокие показатели доверия имеют мэр Харькова Игорь Терехов (52% доверия против 19% недоверия) и министр обороны Михаил Федоров (50% доверия и 21% недоверия).
Самый низкий уровень доверия общества социологи зафиксировали у руководителя парламентской группы "Платформа за життя та мир" Юрия Бойко (всего 6%) и руководительницы партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко (11%).
Представители сферы обороны имеют высокую поддержку и положительный баланс доверия-недоверия. В частности, экс-главе ВСУ, послу в Великобритании Валерию Залужному доверяют 73% украинцев (не доверяют - 21%).
Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди имеет 70% доверия (не доверяют только 7%). Аналогичные 70% доверия сохраняет и экс-глава ГУР, действующий руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, деятельность которого не поддерживают 22% опрошенных.
Всеукраинский опрос общественного мнения КМИС проводился с 7 мая по 3 июня 2026 года. Методом телефонных интервью специалисты опросили 1015 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 4,1%.
Напомним, более 50% украинцев считают коррупцию в органах госвласти большей опасностью для развития Украины, чем российская агрессия.
Кроме того, опрос КМИС показал, что более 60% граждан убеждены, что через 10 лет Украина станет процветающим государством в составе ЕС.