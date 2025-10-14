Сколько украинским олимпийцам платят за медали: названы суммы

Украинские спортсмены, которые завоевывают на Олимпийских играх бронзовые, серебряные и золотые медали, получают единовременные денежные вознаграждения.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.
Чиновник напомнил, что в Украине действует постановление Кабинета министров №91 (о поощрении спортсменов и тренеров по олимпийским и неолимпийским видам спорта), которое имеет целью:
Именно она устанавливает одноразовые денежные вознаграждения для чемпионов, призеров Олимпиад и их тренеров в следующих размерах:
"Эти выплаты осуществляются в гривневом эквиваленте по официальному курсу НБУ и являются основным инструментом выраженной в деньгах благодарности украинским атлетам на государственном уровне", - объяснил Бедный.
В то же время он подчеркнул, что украинские атлеты выступают на Олимпийских играх прежде всего для того, чтобы "поднять украинский флаг на пьедестале".
"А денежное вознаграждение часто является дополнительным бонусом, а не основной целью участия в Олимпийских Играх", - добавил министр.
В качестве примера он привел случаи, когда чемпион Олимпийских игр в Париже, боксер Александр Хижняк, "задонатил часть призовых в поддержку ВСУ", а мировая рекордсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих (которая на Олимпийских играх в Париже 2024 года тоже завоевала "золото"), "передала часть призовых средств на поддержку военных, волонтеров и зоозащитников".
"Таких примеров достаточно много", - подытожил глава Министерства молодежи и спорта Украины.
