Сколько украинским олимпийцам платят за медали: названы суммы

Какие вознаграждения получают спортсмены за медали

Чиновник напомнил, что в Украине действует постановление Кабинета министров №91 (о поощрении спортсменов и тренеров по олимпийским и неолимпийским видам спорта), которое имеет целью:

отметить спортсменов за их достижения;

усилить их социальную защиту;

мотивировать к новым победам.

Именно она устанавливает одноразовые денежные вознаграждения для чемпионов, призеров Олимпиад и их тренеров в следующих размерах:

за золотую медаль - 125 000 долларов США;

за серебряную медаль - 80 000 долларов США;

за бронзовую медаль - 55 000 долларов США.

"Эти выплаты осуществляются в гривневом эквиваленте по официальному курсу НБУ и являются основным инструментом выраженной в деньгах благодарности украинским атлетам на государственном уровне", - объяснил Бедный.

В то же время он подчеркнул, что украинские атлеты выступают на Олимпийских играх прежде всего для того, чтобы "поднять украинский флаг на пьедестале".

"А денежное вознаграждение часто является дополнительным бонусом, а не основной целью участия в Олимпийских Играх", - добавил министр.

В качестве примера он привел случаи, когда чемпион Олимпийских игр в Париже, боксер Александр Хижняк, "задонатил часть призовых в поддержку ВСУ", а мировая рекордсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих (которая на Олимпийских играх в Париже 2024 года тоже завоевала "золото"), "передала часть призовых средств на поддержку военных, волонтеров и зоозащитников".

"Таких примеров достаточно много", - подытожил глава Министерства молодежи и спорта Украины.