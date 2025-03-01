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Бракованные медали: призеры Олимпиады-2024 требуют замены наград

Париж, Суббота 01 марта 2025 13:15
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Бракованные медали: призеры Олимпиады-2024 требуют замены наград Фото: Ярослава Магучих с "золотом" Парижа-2024 (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Более 220 запросов на замену поврежденных медалей поступило в монетный двор Франции после завершения Олимпийских игр-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на L'Еԛціре.

Первые жалобы на награды появились еще во время Олимпиады. Особенно беспокоило качество бронзовых медалей.

В частности фото поврежденной "бронзы" в соцсетях публиковали американский скейтбордист Найджа Хьюстон, британская прыгунья в воду Ясмин Харпер, французские пловцы Клеман Секки и Йоанн Ндойе-Бруар и другие. Из украинцев на низкое качество бронзовой награды жаловалась Ольга Харлан. Спортсмены отмечали, что с медалей сходит верхний слой покрытия, они тускнеют и тому подобное.

Тогда же представитель Игр-2024 объявил, что спортсменам с поврежденными наградами изготовят новые, которые будут иметь вид "идентичный с оригиналом". В итоге за полгода после завершения Олимпиады во Французский монетный двор поступило уже более 220 запросов на замену. Это четыре процента от общего количества врученных наград.

Бракованные медали: призеры Олимпиады-2024 требуют замены наград

Бронзовая медаль Парижа-2024 через полгода после вручения (фото: Іnstagram французского пловца Клемана Секки)

Медали Олимпиады-2024: что известно

Награды Олимпийских игр в Париже были разработаны французским ювелирным домом Шоме с добавлением железа, взятого с Эйфелевой башни во время ее реконструкции в 20-м веке.

Золотые олимпийские медали стоят как никогда дорого: рыночная стоимость сырья, из которого они изготовлены, составляет около 900 долларов. В частности, медали содержат шесть граммов золота, цена которого во время Игр взлетела до рекордных уровней.

Украинские атлеты на Олимпиаде-2024 получили 12 наград: три золотых, пять серебряных и четыре бронзовые.

К слову, олимпийский чемпион Парижа Дюплантис установил 11-й рекорд в карьере.

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Ольга Харлан Олимпиада 2024
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