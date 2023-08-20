ua en ru
Вс, 20 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Германии предложили ежегодно выделять Украине помощь на 5 млрд евро

Новина українською →
Воскресенье 20 августа 2023 16:13
В Германии предложили ежегодно выделять Украине помощь на 5 млрд евро Фото: министр финансов Германии Кристиан Линднер (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Германии предложили ежегодно выделять Украине помощь в размере 5 млрд евро.

Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

Линднер предварительно рассчитывает на финансовую помощь Украине в размере пяти миллиардов евро в год.

Помощь Германии для Украины

Германия является одним из лидеров среди стран, оказывающих украинским войскам помощь.

В частности, Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

В пакете помощи от 9 августа Германии передала Украине еще две пусковые установки ЗРК Patriot.

При этом 17 августа Германия передала Украине пусковые установки для усиления противовоздушной обороны и переносные радары.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия Война России против Украины Военная помощь
NEWS
Украина получит от Нидерландов 42 самолета F-16, - Зеленский
Украина получит от Нидерландов 42 самолета F-16, - Зеленский
DAILY
(Не)Ближний Восток. Как арабские страны и Израиль помогают Украине в войне
Дмитрий Левицкий, Милан Лелич (Не)Ближний Восток. Как арабские страны и Израиль помогают Украине в войне