Боеприпасы, тягачи и не только. Германия передала Украине очередной пакет помощи

Германия сегодня, 5 сентября, отчиталась о новых поставках военной помощи для Украины. В новый пакет вошли боеприпасы, автомобили и тягачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Германии.

В новый пакет помощи вошли: 10,080 боеприпасов для зенитных установок Gepard;

Более 8,5 миллиона патронов;

27 тысяч 40-мм боеприпасов;

Бронированный мостоукладчик Beaver;

32 грузовика Zetros;

4 тяжелых тягача с прицепами для транспортировки танков;

4 пограничных автомобиля;

20,000 защитных очков для солдат. В правительстве отметили, что поставки происходят из отраслевых запасов, финансируемых немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности. Некоторые поставки требуют модернизации или производства продолжаются; также проводятся учебные мероприятия. Другая помощь от Германии Недавно Германия отчиталась о передаче Украине нового пакета военной помощи. Среди прочего в него вошли ракеты для ЗРК Patriot. Также министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил ежегодно выделять Украине помощь в размере 5 млрд евро.