Сколько украинских военных Чехия подготовит в этом году: ответ премьера

"Говорим здесь о долгосрочной подготовке украинских военных. В этом году это будет 1700 человек. Общее количество людей, которые прошли у нас подготовку, - это 6 тысяч", - рассказал глава чешского правительства.

По его словам, такая помощь является свидетельством успешного сотрудничества между Украиной и Чехией.

Также Фиала уточнил, что Украина и Чехия подпишут двухсторонне соглашение по безопасности. Это произойдет в Лондоне в четверг, 18 июля, во время саммита Европейского политического сообщества.