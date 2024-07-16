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Сколько украинских военных Чехия подготовит в этом году: ответ премьера

Фото: Петр Фиала, премьер Чехии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Чехия в этом году планирует подготовить еще 1700 украинских защитников в рамках помощи Украине в войне с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Чехии Петра Фиалы в ходе брифинга с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"Говорим здесь о долгосрочной подготовке украинских военных. В этом году это будет 1700 человек. Общее количество людей, которые прошли у нас подготовку, - это 6 тысяч", - рассказал глава чешского правительства.

По его словам, такая помощь является свидетельством успешного сотрудничества между Украиной и Чехией. 

Также Фиала уточнил, что Украина и Чехия подпишут двухсторонне соглашение по безопасности. Это произойдет в Лондоне в четверг, 18 июля, во время саммита Европейского политического сообщества. 

Что предшествовало

Напомним, ранее министр обороны Чехии Яна Чернохова рассказывала, что в 2023 году в Чехии подготовку прошли 4 тысячи украинских защитников. При этом в 2024 году, по ее словам, планировалось организовать тренировки для такого же количества солдат.

По ее словам, всего в рамках одной “смены” Чехия может максимум подготовить 800 солдат из Украины.

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