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Скільки українських військових Чехія підготує цього року: відповідь прем'єра

Фото: Петр Фіала, прем'єр Чехії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Цього року Чехія планує підготувати ще 1700 українських захисників у рамках допомоги Україні у війні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали під час брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

"Говоримо тут про довгострокову підготовку українських військових. Цього року це буде 1700 осіб. Загальна кількість людей, які пройшли у нас підготовку, - це 6 тисяч", - розповів глава чеського уряду.

За його словами, така допомога є свідченням успішної співпраці між Україною та Чехією.

Також Фіала уточнив, що Україна та Чехія підпишуть двосторонню безпекову угоду. Це відбудеться у Лондоні у четвер, 18 липня, під час саміту Європейської політичної спільноти.

Що передувало

Нагадаємо, раніше міністр оборони Чехії Яна Чернохова розповідала, що у 2023 році в Чехії підготовку пройшли 4 тисячі українських захисників. При цьому 2024 року, за її словами, планувалося організувати тренування для такої ж кількості солдатів.

За її словами, загалом у рамках однієї “зміни” Чехія може максимум підготувати 800 солдатів з України.

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