Чехия в этом году планирует обучить 4000 украинских военных

Об этом рассказывает министр обороны Чешской Республики Яна Чернохова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на iDnes .

Чернохова напомнила, что в прошлом году четыре тысячи военных из Украины прошли обучение в Чехии. Более того, она заявила, что такое же количество утверждено на этот год.

"Как только мы получаем информацию, что смена сформирована, мы предоставляем свои учебные помещения и инструкторов", - сказала министр обороны Чехии.

В то же время она уточнила, что максимальная численность "смены" составляет 800 военных.