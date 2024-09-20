В стране ЕС пересматривают еще одну категорию выплат для украинских беженцев: о чем речь

Правительство Ирландии пересматривает выплату в 800 евро людям, принимающим украинских беженцев. Эта помощь оказывает влияние на доступность жилья на рынке аренды.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Irish Independent.

Ирландцам выгоднее размещать украинцев, чем сдавать жилье в аренду

Ранее оплата за размещение украинских беженцев в жилье ирландцев составляла 400 евро в месяц, затем правительство увеличило выплаты до 800 евро. Предусматривается компенсация размещения украинцев в любых свободных комнатах или пустых помещениях, принадлежащих жителям.

Сейчас в правительстве пересматривают эти выплаты после того, как в партии Шинн Фейн заявили, что такая оплата создает неравные условия для других людей на рынке аренды жилья. Об этом министр жилищного хозяйства Дарра О'Брайен сообщил депутатам нижней палаты парламента.

Чиновник рассказал, что выплата за признание проживания рассматривается в контексте директивы ЕС о временной защите украинских беженцев.

"800 евро платили людям за размещение украинцев независимо от того, работает ли беженец и какой у него доход. Это дает преимущества украинцам, которых нет у других арендаторов. Это выбивает с рынка других арендаторов, что несправедливо", - отметил представитель партии Шинн Фейн Пирс Догерти.

В феврале партия Шинн Фейн внесла поправку в схему помощи украинским беженцам, за которую проголосовало правительство.

"Наша поправка касается не облагаемой налогом выплаты в размере 800 евро, которая предоставляется арендодателям и принимающим семьям, предоставляющим недвижимость украинцам, и продления этой схемы еще на один год", - сказал Пирс Догерти.

Он пояснил, что владелец жилья в округе, где средняя арендная плата составляет 800 евро, может сдать помещение частному арендатору за эту сумму с учетом налога или украинцам с временной защитой, когда налог платить не нужно. Второй вариант дает арендодателям выгоду в сотни евро.

Фото: Украинские беженцы в Ирландии (gettyimages.com)

Сокращение выплат для украинцев в Ирландии

С начала войны правительство Ирландии предоставило украинским беженцам одну из самых щедрых программ поддержки среди стран ЕС. В частности, людям предоставили бесплатное жилье на средства государства – преимущественно в отелях – на неограниченный срок. Также ежемесячные выплаты в размере более 800 евро как безработным и пособие на детей. Это привело к большому потоку беженцев в страну и кризису с жильем.

С марта 2024 года правительство изменило правила размещения новоприбывших беженцев из Украины. Право на бесплатное жилье было ограничено 90 днями, а во время такого размещения украинцам сократили выплаты до 38,80 евро в неделю.

С сентября 2024 года сокращение выплат при проживании в государственном жилье на полном пансионе распространяется на всех украинских беженцев, независимо от даты прибытия. Чиновники подсчитали, что сокращение выплат может касаться 19 000 украинцев со временной защитой, прибывших в первые два года войны и не работающих.