Ряд стран Европы меняет правила для украинских беженцев: что будет с выплатами и жильем
С октября во многих странах Европы изменились условия пребывания украинцев, которые из-за войны ищут международную защиту. Преимущественно зарубежные правительства "урезают" объемы помощи беженцам.
РБК-Украина рассказывает, что изменилось для украинцев в Европе и какие еще нововведения планируют ввести в ближайшее время.
Польша изменила программу выплат на новорожденных
С 1 октября 2024 года в Польше перестала действовать программа "Rodzinny kapitał opiekuńczy", вместо нее заработала программа "Aktywny Rodzic". Она имеет три формы выплат в размере от 500 до 1500 злотых (5 245 грн – 15 735 грн), если ребенок имеет инвалидность – 1900 злотых (19 931 грн). Выплаты по старой программе составляли около 400 злотых (4 196 грн) на ребенка.
Но украинцы могут претендовать только на одну форму выплаты – "Aktywnie w żłobku" (активные в яслях). Ее назначают родителям, у которых ребенок в возрасте 12-35 месяцев ходит в ясли или садик.
Две другие формы помощи по этой программе: "Aktywni rodzice w pracy" (для родителей, которые работают) и "Aktywnie w domu" (для родителей, которые воспитывают детей дома) – будут недоступны для украинцев.
Отметим, что программа "800+", которая предусматривает выплату 800 злотых (8 392 грн) на ребенка в месяц, будет продолжать действовать.
Для некоторых украинцев изменились выплаты в Польше (фото: Getty Images)
Германия обязала украинцев зарегистрировать авто
С 1 октября 2024 года Правительство Германии обязало украинцев, которые уже более года имеют автомобили с украинскими номерами, зарегистрировать их по немецким правилам.
Важно, что снимать транспортное средство с украинского учета при этом не нужно, а после возвращения в Украину на постоянное место жительства водители могут восстановить украинские номера и свидетельство о регистрации. Это можно сделать в сервисном центре МВД.
Австрия предоставила доступ к специальной карте RWR+
С 1 октября находящиеся под временной защитой украинцы в Австрии могут получить специальную карту RWR+ (Rot-Weiß-Rot Karte Plus), которая дает неограниченный доступ к рынку труда, а также возможность оставаться в стране дольше, чем ранее предполагалось.
При этом через 5 лет украинцы смогут подать на постоянный вид на жительство в ЕС. Срок, который украинцы проведут в Австрии со статусом временной защиты, будет относиться к 5-летнему сроку для получения постоянного места жительства в ЕС и к 6-летнему сроку для получения гражданства.
Также эта карта дает возможность воссоединения с семьей в Австрии, а еще право оставаться в стране по истечении срока временной защиты (т.е. после 3 апреля 2025 года).
Важно, что, оформив эту карту, человек потеряет право на получение помощи в Австрии.
Финляндия изменила условия предоставления гражданства
С 1 октября Финляндия увеличила минимальный срок проживания, необходимый для получения гражданства. Теперь для этого нужно прожить там не менее 8 лет.
Этот термин может быть сокращен, если человек владеет финским языком на высоком уровне, состоит в браке с гражданином Финляндии, имеет паспорт одной из стран Северной Европы.
Норвегия будет индивидуально рассматривать заявки с запада Украины
В сентябре Норвегия расширила список безопасных регионов Украины – заявки на международную защиту от жителей этих территорий будут рассматриваться индивидуально. В этот список вошли: Львов, Волынь, Закарпатская, Ивано-Франковская область, Тернополь, Ровно.
При этом жители других регионов Украины могут претендовать на получение международной защиты из-за военных действий России.
Норвегия ограничила количество регионов, из которых будет принимать украинцев (фото: Getty Images)
Ирландия планирует отменить бесплатное жилье
Сейчас Правительство Ирландии пересматривает выплату в размере 800 евро для местных жителей, которые предоставили жилье украинцам. Потому что, по словам министра жилищного строительства Даррага О'Брайена, это несправедливо по отношению к другим арендаторам в стране. В начале войны сумма выплат составляла 400 евро, затем ее удвоили.
Также Ирландия планирует с марта 2025 года отменить временное бесплатное жилье от государства для прибывающих в страну украинцев. А еще Правительство хочет ограничить до 90 дней пребывание беженцев, которые только въехали в страну.
Отметим, что с начала лета в Ирландии закрыли около 190 центров размещения украинцев.
Эстония будет давать выплату на жилье только "новым" беженцам
В сентябре Департамент социального страхования Эстонии заявил, что будет оказывать единовременную помощь на аренду жилья только тем беженцам, которые недавно прибыли в Эстонию. Размер пособия составляет максимум 1200 евро на домохозяйство.
Чтобы получить помощь, нужно обратиться в Департамент с соответствующей заявкой в течение первых 6 месяцев после получения первого вида на жительство в Эстонии. Для выплаты компенсации человек должен зарегистрировать свое место жительства в местном самоуправлении и получить временную защиту.
Напомним, что после начала полномасштабной войны в Европу переехало около 4 млн. наших граждан. Больше всего украинских беженцев поселились в Германии, там их 1,1 млн человек, в Польше – больше 970 тыс. человек. Недавно мы рассказывали, как переехать в эти страны и какую помощь они оказывают.
Ранее мы писали о том, какие выплаты предоставляют украинским беженцам в разных странах Европы и где больше всего платят.
При подготовке публикации использовали материалы "Я в Польше", Visitukraine.today, Irish Independent, ресурс ERR.ee.
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