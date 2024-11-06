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За счет чего живут украинцы: граждане назвали источники доходов

Украина, Среда 06 ноября 2024 13:49
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За счет чего живут украинцы: граждане назвали источники доходов Фото: украинцы назвали источники доходов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Более половины украинцев осенью 2024 года основным источником дохода называют заработную плату (54,4%). Эта доля увеличилась по сравнению с 2021 годом, когда она составляла 50,1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию опроса Центра Разумкова на Youtube.

Доля живущих за счет пенсий и социальных выплат составляет 28,7%.

Еще 2,5% ответили, что живут за счет запасов от работы в подсобном хозяйстве, земельном участке, 2,7% – за счет побочных приработков. Доходы от предпринимательства указали 2% опрошенных.

Отказались от ответа 7,5% респондентов.

За счет чего живут украинцы: граждане назвали источники доходов

Как отметил заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко, среди людей пенсионного возраста 11,5% ответили, что живут в основном за счет зарплаты. В целом же среди людей пенсионного возраста (старше 60 лет) ответили, что они работают.

Опрос проведен Центром Разумкова с 20 по 26 сентября 2024 года методом face-to-face во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных и территорий, на которых продолжаются боевые действия. Опрошены 2016 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, на вопрос "До какого возраста вы готовы работать?" 29% украинцев ответили, что к 60 годам, 12% – готовы работать до 61-65 лет, 3% – до 66-70 лет и 15% – до 50-59 лет. При этом 20% ответили, что вообще не могут или не готовы работать.

Повышение пенсионного возраста одобряют всего 7% граждан.

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