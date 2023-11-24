Сколько гражданских находится в плену россиян в Запорожской области: ответ Федорова

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир марафона.

Сейчас на временно оккупированных территориях Запорожской области находится в плену около 500 человек. Россия отказывается освобождать как военных, так и гражданских.

"Сегодня почти 500 жителей временно оккупированных территорий Запорожской области находится в плену. По заявлениям родственников, близких эти люди находятся в реестрах на обмен, но враг крайне не желая обменивать и военных, и гражданских", - сказал он.

Также Федоров сказал, что на территории РФ, включая временно оккупированные территории Украины, судят, как минимум, 10 граждан Мелитополя.

"Мы знаем, что сегодня судилище проходит, по меньшей мере, над десятью мелитопольцами. Кого судят в Ростове, кого в Москве, кого - на территории оккупированного Крыма", - заявил Федоров.

По мнению главы Мелитополя, Россия пытается запугать жителей оккупированного Юга, чтобы они перестали сопротивляться. Во-вторых, он считает, что оккупанты пытаются поймать организаторов сопротивления.

Мэр Мелитополя сообщил, что на оккупированных территориях студентов псевдомедицинских вузов заставляют работать в военных госпиталях и оказывать помощь раненым российским солдатам. Кроме того, в одной из школ учеников призывают ограничить общение с друзьями на подконтрольной Украине территории.

Оккупация Запорожской области

Ранее мы писали, что во временно оккупированном Бердянске, захватчики усилили мобилизацию. Повестки раздают даже сотрудникам коммунальных служб.

Также стало известно, что в оккупированном Токмаке россияне искали информаторов ВСУ. По данным Центра национального сопротивления, враг обыскал почти 300 помещений.