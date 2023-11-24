Россияне усилили "мобилизацию" в Бердянске, раздают повестки коммунальщикам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Юрия Малашко .

"Есть тревожный сигнал из временно оккупированного Бердянска. Там на коммунальные предприятия начали завозить повестки для мобилизации сотрудников. Дело очень серьезное", - заявил Малашко.

По словам главы ОВА, если ситуация в Бердянске будет развиваться по аналогии с Донецком, то на коммунальных предприятиях на временно оккупированных территориях Запорожской области не останется мужчин, поскольку их будут отправлять воевать против наших воинов.

"Мобилизация" в армию России на временно оккупированных территориях

Как рассказывал Центр национального сопротивления, российские террористы ведут скрытую мобилизацию на оккупированных территориях юга Украины. В частности, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о том, что враг проводит "призыв" среди жителей временно оккупированного города Старобельск Луганской области.

Согласно данным партизанского движения "АТЕШ", террористы в Луганской области раздают повестки даже шахтерам.