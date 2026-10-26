ua en ru
Пн, 26 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Сколько продлится гуманитарная операция в Олешках: детали от советника Мелании Трамп

19:57 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Сколько продлится гуманитарная операция в Олешках: детали от советника Мелании Трамп Фото: оккупированный город Олешки Херсонской области (facebook.com_dmytro.lubinets)
Додати як бажане джерело в Google

После прекращения огня в Олешках, которое должно начаться с 29 октября, понадобится 5-7 дней, чтобы реализовать все запланированное.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал главный советник первой леди США Марк Бекмен в интервью "Укринформу".

Он отметил, что операция в Олешках "будет масштабной" и добавил, что перед всеми участниками "стоит большая задача".

"Думаю, понадобится от пяти до семи дней после 29 октября, чтобы обеспечить выполнение всего запланированного. После этого, если президент Зеленский и президент Путин снова будут готовы сотрудничать с первой леди, я уверен, что Мелания Трамп продолжит эти гуманитарные усилия", - сказал он.

Бекмен добавил, что первая леди США сейчас непосредственно работает с Украиной и РФ над последующим этапом воссоединения детей с их семьями.

Операцию будет документировать медиакомпания из США

"Американцы предложили привлечь к работе на месте нейтральную американскую медиакомпанию, которая будет выполнять традиционную журналистскую функцию и документировать все с помощью видео, фотосъемки и аудиозаписей", - отметил советник Мелании Трамп.

Он рассказал, что это Newsmax, которая будет документировать процесс, чтобы помочь соблюдать желания всех людей. Команда первой леди США работала с владельцем организации и журналисты согласились отправиться на место.

"Журналисты отправятся туда, чтобы выполнять роль, которая выходит за пределы обычного освещения событий. Они будут выступать как нейтральные американские наблюдатели на месте и записывать показания всех причастных", - подчеркнул Бекмен.

Он отметил, что это станет еще одним предохранителем, который поможет гарантировать безопасный проезд жителей Олешек в безопасные места.

Перемирие в Олешках

Напомним, в Белом доме сообщили, что Мелания Трамп стала посредницей в переговорах по введению локального прекращения огня в Олешках. Она напрямую взаимодействовала с руководством Украины и России по согласованию условий режима тишины.

По словам первой леди США, о гуманитарной ситуации в Олешках она узнала во время мероприятия в Нью-Йорке в рамках 81-й Генеральной Ассамблеи ООН. Для координации переговоров стороны использовали канал связи, созданный в предыдущих шести этапах возвращения 34 детей.

В Офисе Мелании Трамп сообщили, что локальное прекращение огня должно начаться 29 октября 2026 года.

Отметим, омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что режим тишины в Олешках планируется ввести 27 октября. По его словам, соответствующую договоренность достигли переговорные группы Украины и России.

Кроме того, спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил о возможности распространения миротворческих инициатив первой леди США на другие зоны боевых действий.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Олешки Мелания Трамп Война в Украине
Новости
Корецкий призвал бизнес готовиться к худшему сценарию на фоне усиления атак РФ
Корецкий призвал бизнес готовиться к худшему сценарию на фоне усиления атак РФ
Аналитика
Задержки с тревогой, дефицит Patriot и реактивные "шахеды" до Львова: интервью с Игнатом
Дмитрий Олейник, Ульяна Безпалько Задержки с тревогой, дефицит Patriot и реактивные "шахеды" до Львова: интервью с Игнатом