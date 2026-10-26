Скільки триватиме гуманітарна операція в Олешках: деталі від радника Меланії Трамп

Після припинення вогню в Олешках, яке має розпочатися з 29 жовтня, знадобиться 5-7 днів, щоб реалізувати все заплановане.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів головний радник першої леді США Марк Бекмен в інтерв'ю " Укрінформу ".

Він наголосив, що операція в Олешках "буде масштабною", і додав, що перед всіма учасниками "стоїть велике завдання".

"Думаю, знадобиться від п’яти до семи днів після 29 жовтня, щоб забезпечити виконання всього запланованого. Після цього, якщо президент Зеленський і президент Путін знову будуть готові співпрацювати з першою леді, я впевнений, що Меланія Трамп продовжить ці гуманітарні зусилля", - сказав він.

Бекмен додав, що перша леді США зараз безпосередньо працює з Україною та РФ над подальшим етапом возз’єднання дітей із їхніми родинами.

Операцію документуватиме медіакомпанія зі США

"Американці запропонували залучити до роботи на місці нейтральну американську медіакомпанію, яка виконуватиме традиційну журналістську функцію та документуватиме все за допомогою відео, фотозйомки й аудіозаписів", - зазначив радник Меланії Трамп.

Він розповів, що це Newsmax, яка буде документувати процес, щоб допомогти забезпечити дотримання бажань усіх людей. Команда першої леді США працювала з власником організації і журналісти погодилися вирушити на місце.

"Журналісти вирушать туди, щоб виконувати роль, яка виходить за межі звичайного висвітлення подій. Вони виступатимуть як нейтральні американські спостерігачі на місці та записуватимуть свідчення всіх причетних", - наголосив Бекмен.

Він зауважив, що це стане "ще одним запобіжником", який допоможе гарантувати безпечний проїзд мешканців Олешок до безпечних місць.

Перемир'я в Олешках

Нагадаємо, у Білому домі повідомили, що Меланія Трамп стала посередницею в переговорах щодо запровадження локального припинення вогню в Олешках. Вона напряму взаємодіяла з керівництвом України та Росії для узгодження умов режиму тиші.

За словами першої леді США, про гуманітарну ситуацію в Олешках вона дізналася під час заходу в Нью-Йорку в межах 81-ї Генеральної Асамблеї ООН. Для координації переговорів сторони використали канал зв'язку, створений під час попередніх шести етапів повернення 34 дітей.

В Офісі Меланії Трамп повідомили, що локальне припинення вогню має розпочатися 29 жовтня 2026 року.