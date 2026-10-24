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Украина и РФ согласовали время прекращения огня в Олешках, - Лубинец

19:15 24.10.2026 Сб
1 мин
aimg Сергей Козачук
Украина и РФ согласовали время прекращения огня в Олешках, - Лубинец Фото: Дмитрий Лубинец - Яна Лантратова (t.me/dmytro_lubinetzs)
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Режим тишины в Олешках начнет действовать с 27 октября. Об этом договорились переговорные группы Украины и России.

Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Украинский омбудсмен провел онлайн-встречу с руководительницей российской переговорной группы Яной Лантратовой по поводу коммуникации гуманитарной миссии в Олешках.

Стороны согласовали время введения прекращения огня.

Как отметил Лубинец, украинская сторона сообщила о режиме тишины с 27 октября с 03:00 по Киеву, тогда как российская уполномоченная подтвердила установление тишины с 27 октября в 04:00 по московскому времени, что соответствует одинаковому времени.

Кроме того, участники обсудили другие заранее согласованные детали и обменялись информацией.

Переговорщики убедились, что все происходит согласно наработанному предварительному соглашению, а обе стороны выполняют взятые на себя обязательства.

Напомним, что Силы обороны объявили режим прекращения огня в Олешках с 27 октября для проведения гуманитарной операции во временно оккупированном городе.

Кроме того, украинская и российская стороны достигли договоренностей о деблокировании населенного пункта и его окрестностей, о чем заявлял представитель переговорной группы Давид Арахамия.

Как отмечалось в отчете Белого дома, локальная тишина направлена на спасение гражданских жителей и снабжение необходимой помощью.

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