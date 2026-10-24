Украина и РФ согласовали время прекращения огня в Олешках, - Лубинец

Режим тишины в Олешках начнет действовать с 27 октября. Об этом договорились переговорные группы Украины и России.

Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram -канал.

Украинский омбудсмен провел онлайн-встречу с руководительницей российской переговорной группы Яной Лантратовой по поводу коммуникации гуманитарной миссии в Олешках.

Стороны согласовали время введения прекращения огня.

Как отметил Лубинец, украинская сторона сообщила о режиме тишины с 27 октября с 03:00 по Киеву, тогда как российская уполномоченная подтвердила установление тишины с 27 октября в 04:00 по московскому времени, что соответствует одинаковому времени.

Кроме того, участники обсудили другие заранее согласованные детали и обменялись информацией.

Переговорщики убедились, что все происходит согласно наработанному предварительному соглашению, а обе стороны выполняют взятые на себя обязательства.