ua en ru
Вт, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Доллар и евро выросли: курс валют НБУ на 19 августа и чем опасна высокая инфляция

16:35 18.08.2026 Вт
2 мин
Нацбанк обновил официальный курс гривны к основным иностранным валютам
aimg Анастасия Мацепа
Доллар и евро выросли: курс валют НБУ на 19 августа и чем опасна высокая инфляция Фото: НБУ установил официальный курс валют на 19 августа (коллаж РБК-Украина)
Не жди перемен – готовься к ним! Фильтруй валютные колебания с РБК-Украина в Google

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на среду, 19 августа. Доллар и евро подорожали по сравнению с предыдущим днем.

Каким будет курс американской и европейской валюты завтра, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • НБУ установил курс доллара на уровне 44,77 грн (+8 коп.).
  • Евро прибавил 3 коп. и зафиксировался на уровне 51,83 грн.
  • Накануне официальный курс составил 44,69 грн/доллар и 51,80 грн/евро.

Курс валют НБУ

По данным НБУ, на 19 августа официальный курс доллара составляет 44,77 грн. По сравнению с 18 августа американская валюта подорожала на 8 копеек.

Официальный курс евро установлен на уровне 51,83 грн, что на 3 копейки больше, чем днем ранее.

Таким образом, обе основные иностранные валюты продемонстрировали незначительный рост по отношению к гривне.

Доллар и евро выросли: курс валют НБУ на 19 августа и чем опасна высокая инфляция

Фото: официальный курс валют НБУ на 19 августа (Инфографика РБК-Украина)

Читайте также: Кредитная карта может увеличивать расходы: эксперт объяснил, как не попасть в финансовую ловушку

Чем опасна высокая инфляция

Национальный банк отмечает, что ценовые всплески могут быстро уменьшать реальные доходы бизнеса и сбережения населения. Высокая инфляция также снижает доверие к национальной валюте и приводит к удорожанию кредитов.

Длительное сохранение высокой инфляции затрудняет прогнозирование будущего и снижает эффективность решений бизнеса и населения в отношении инвестиций и сбережений. В результате это может тормозить экономическое развитие.

Читайте также: Психологический спрос на валюту растет: банкир спрогнозировал курс на следующую неделю
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Национальный банк Украины Курс доллара Курс евро
Новости
Бельгия допускает передачу Украине российских активов, но есть требование
Бельгия допускает передачу Украине российских активов, но есть требование
Аналитика
Готова ли РФ к миру и что Кремль готовит на фронте: интервью с Вадимом Скибицким, ГУР
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Готова ли РФ к миру и что Кремль готовит на фронте: интервью с Вадимом Скибицким, ГУР