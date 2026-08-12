ПриватБанк ввел новые лимиты на покупку валюты и платежи: что изменилось для клиентов

ПриватБанк ввел новые лимиты на валютные операции в соответствии с решением Национального банка, с 11 августа 2026 года расширившим возможности для физических лиц.

Какие правила действуют теперь на покупку валюты и денежные переводы - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Новые правила: ПриватБанк обновил лимиты на валютные операции и переводы с 11 августа 2026 года.

ПриватБанк обновил лимиты на валютные операции и переводы с 11 августа 2026 года. Где доступно: Все нововведения и обновленные лимиты уже работают в мобильном приложении Приват24.

Все нововведения и обновленные лимиты уже работают в мобильном приложении Приват24. Увеличение лимитов до 200 000 грн: месячный лимит на безналичный обмен валюты онлайн (ранее составлял 50 000 грн), лимит на расчеты гривневой картой за рубежом и SWIFT-переводы за товары и услуги (ранее - 100 000 грн), лимит на снятие наличной валюты со счетов в Украине и за рубежом (ранее - 100 000 грн/день).

месячный лимит на безналичный обмен валюты онлайн (ранее составлял 50 000 грн), лимит на расчеты гривневой картой за рубежом и SWIFT-переводы за товары и услуги (ранее - 100 000 грн), лимит на снятие наличной валюты со счетов в Украине и за рубежом (ранее - 100 000 грн/день). Увеличение лимитов до 500 000 грн в месяц: На оплату аренды жилья и услуг по проживанию за рубежом с валютного счета (учитывает и расчеты картой и SWIFT).

ПриватБанк значительно увеличил лимиты на валютные операции для физических лиц. Теперь клиенты могут покупать безналичную валюту онлайн на сумму до 200 тысяч гривен в месяц, а также пользоваться расширенными лимитами на расчеты за рубежом и снятие наличных. Изменения уже доступны в приложении Приват24.

Главные изменения

Лимиты на операции увеличены до 200 000 гривен в месяц (или день в зависимости от категории) для таких услуг:

Безналичный обмен валюты в Приват24 - теперь лимит составляет 200 000 грн в месяц (ранее было 50 000 грн/мес.). Он обновляется первого числа каждого месяца и не влияет на лимит для расчетов гривневой картой за границей.

Расчеты гривневой картой за границей за товары, работы и услуги (вместо 100 000 грн/мес.). Этот лимит также учитывает SWIFT-переводы.

Снятие наличной валюты с валютных счетов в Украине и за рубежом (вместо 100 000 грн./день).

SWIFT-переводы с валютных счетов для покупки товаров и услуг за границей на собственные нужды.

До 500 000 гривен в месяц увеличен лимит на:

Оплата аренды жилья и услуг по проживанию за границей при переводе с валютного счета (учитывает как SWIFT-переводы, так и расчеты картой).