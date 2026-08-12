ПриватБанк ввел новые лимиты на покупку валюты и платежи: что изменилось для клиентов
ПриватБанк ввел новые лимиты на валютные операции в соответствии с решением Национального банка, с 11 августа 2026 года расширившим возможности для физических лиц.
Какие правила действуют теперь на покупку валюты и денежные переводы - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Новые правила: ПриватБанк обновил лимиты на валютные операции и переводы с 11 августа 2026 года.
- Где доступно: Все нововведения и обновленные лимиты уже работают в мобильном приложении Приват24.
- Увеличение лимитов до 200 000 грн: месячный лимит на безналичный обмен валюты онлайн (ранее составлял 50 000 грн), лимит на расчеты гривневой картой за рубежом и SWIFT-переводы за товары и услуги (ранее - 100 000 грн), лимит на снятие наличной валюты со счетов в Украине и за рубежом (ранее - 100 000 грн/день).
- Увеличение лимитов до 500 000 грн в месяц: На оплату аренды жилья и услуг по проживанию за рубежом с валютного счета (учитывает и расчеты картой и SWIFT).
ПриватБанк значительно увеличил лимиты на валютные операции для физических лиц. Теперь клиенты могут покупать безналичную валюту онлайн на сумму до 200 тысяч гривен в месяц, а также пользоваться расширенными лимитами на расчеты за рубежом и снятие наличных. Изменения уже доступны в приложении Приват24.
Главные изменения
Лимиты на операции увеличены до 200 000 гривен в месяц (или день в зависимости от категории) для таких услуг:
- Безналичный обмен валюты в Приват24 - теперь лимит составляет 200 000 грн в месяц (ранее было 50 000 грн/мес.). Он обновляется первого числа каждого месяца и не влияет на лимит для расчетов гривневой картой за границей.
- Расчеты гривневой картой за границей за товары, работы и услуги (вместо 100 000 грн/мес.). Этот лимит также учитывает SWIFT-переводы.
- Снятие наличной валюты с валютных счетов в Украине и за рубежом (вместо 100 000 грн./день).
- SWIFT-переводы с валютных счетов для покупки товаров и услуг за границей на собственные нужды.
До 500 000 гривен в месяц увеличен лимит на:
Оплата аренды жилья и услуг по проживанию за границей при переводе с валютного счета (учитывает как SWIFT-переводы, так и расчеты картой).
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