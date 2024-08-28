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Сколько еще дней в Украине будут отключать свет: прогноз нардепа

Иллюстративное фото: в Украине графики отключения света могут действовать еще в течение недели (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Качественная работа противовоздушной обороны помогла предотвратить полный блекаут в Украине во время обстрелов со стороны РФ.

Об этом заявил член Комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам, народный депутат Сергей Нагорняк в комментарии YouTube-канала РБК-Украина.

По его словам, именно работа ПВО является одной из причин, которые предотвратили блэкаут в Украине. Другая причина - это то, что те подстанции "Укрэнерго", до которых все же смогли долететь ракеты и дроны, сохранила встроенная защита второй ступени.

"Она защищает трансформаторы большой мощности от дроновых атак и от обломков ракет. К счастью, нам удалось избежать блэкаута. И те ограничения, которые мы сегодня видим по стране, они больше сосредоточены не на отсутствие генерации, что у нас там дефицит генерации, а именно для того, чтобы провести ремонтные работы на подстанциях "Укрэнерго", которые получили повреждения на линиях электропередач, по которым враг тоже как-то не классически стрелял и выпускал свои дроны", - рассказал Нагорняк.

Он отметил, что на некоторых подстанциях есть много технических повреждений. Они не значительные, но для этого нужно определенное время.

"Фактически до воскресенья, где-то немножко меньше времени, где-то немного больше для того, чтобы выровнять ситуацию. Я думаю, что (отключения света - ред.) будут продолжаться до недели ориентировочно, но с каждым днем они будут менее длительные", - подчеркнул он.

Обстрел энергетики Украины

26 и 27 августа Российская Федерация в очередной раз произвела масштабный обстрел энергетической инфраструктуры Украины. Это привело к повреждению энергообъектов в 15 областях.

Подробно о массированном ударе врага и его последствиях читайте в материале РБК-Украина.

После обстрелов в Украине значительно ухудшилась ситуация с энергоснабжением. Были возвращены графики отключения света.

Советник премьер-министра Украины и член Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко отметил, что произошедший 26 августа обстрел заставит внести коррективы в планы подготовки к зиме.

Детальнее о последней ситуации со светом по областям - в материале РБК-Украина.

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УкрэнергоПВОВойна в УкраинеБлэкаутГрафик отключения света